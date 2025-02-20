Володин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Недальновидные шаги зарубежных компаний, связанные с уходом из России, отразились на них, и теперь вернуться на российский рынок им будет сложно. Об этом журналистам заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России, возымели обратный эффект, убытки понесли они, а не мы. Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — прокомментировал он.Ранее стало известно, что компания Renault допустила свое возвращение на российский рынок.
Помимо этого, возможность зарубежного автопрома вернуться в РФ оценивал глава Минпромторга Антон Алиханов.
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