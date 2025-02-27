В подмосковном автопроме работают более 200 предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Выручка предприятий автомобильной промышленности Подмосковья по итогам 2024 года превысила 100 млрд рублей.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Координационном совете по промышленности «О развитии производства автомобильных компонентов».
Совет прошёл в Казани под председательством министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.
Машиностроительный завод «Тонар» – ведущий российский производитель прицепной и полуприцепной техники, единственный в стране производитель технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъёмности и шарнирно-сочленённых самосвалов. Предприятие реализует крупный инвестпроект по расширению производства.
Инвестиционные планы в области реализуют и другие отраслевые предприятия. Проекты заявлены в разных направлениях – от производства прицепов и осевых агрегатов для грузовой техники до турбокомпрессоров, гидравлических рукавов и подшипников.
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Совет прошёл в Казани под председательством министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.
«В Московской области в сфере автопрома и производства автокомпонентов занято свыше 200 предприятий, где трудоустроены более 10 тыс. специалистов. Объём выручки этих компаний по итогам прошедшего года превысил 100 млрд рублей. Рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в регионе в 2024-м году составил около 16%. Активному развитию этого сектора промышленности в Подмосковье способствует курс государства на обеспечение технологического суверенитета», – рассказала Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, среди крупных предприятий отрасли – Ликинский автобусный завод, который производит автобусы среднего, большого и особо большого классов. Это первое предприятие в России, разработавшее несколько поколений электробусов.
Машиностроительный завод «Тонар» – ведущий российский производитель прицепной и полуприцепной техники, единственный в стране производитель технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъёмности и шарнирно-сочленённых самосвалов. Предприятие реализует крупный инвестпроект по расширению производства.
Инвестиционные планы в области реализуют и другие отраслевые предприятия. Проекты заявлены в разных направлениях – от производства прицепов и осевых агрегатов для грузовой техники до турбокомпрессоров, гидравлических рукавов и подшипников.
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Лора Луганская