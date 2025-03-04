Все имущество Блиновских более чем на 1 млрд рублей перейдёт государству

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Имущество Алексея и Елены Блиновских более чем на 1 млрд рублей будет передано государству, сообщает Shot и публикует список конфискованной недвижимости.
Так, по данным издания, на Блиновскую записаны земельный участок в Истре, стоимостью порядка 41,7 млн рублей и дом стоимостью 590 млн рублей. Также Елена владела двумя помещениями и квартирой на Серпуховском Валу в Москве, общая стоимость которых составляет примерно 50 млн рублей, земельным участком в Ялте за 1,5 млн рублей и двумя автомобилями Bentley Continental и Lamborghini Urus за 23 млн рублей и 24,9 млн рублей.
На мужа Елены Алексея были оформлены квартира на Серпуховском Валу в Москве за 101 млн рублей и четыре машиноместа там же, девять земельных участков и четыре дома в Алуште, в посёлке Семидворье. Общая стоимость составляет не менее 222 млн рублей.
Еще он был владельцем 19 земельных участков и восьми домов в деревне Серково Костромской области, трех земельных участков и трех зданий в деревне Деревенька Ярославской области.
Кроме того, на Блиновского были зарегистрированы четыре земельных участка в Теучежском районе Республики Адыгея.
Всего у Блиновских в собственности было примерно 50 гектаров земли. Суд также передал в счет государства моторную лодку, гидроцикл, несколько автомобилей, прицепы, мотоцикл и денежные счета.
Напомним, Савеловский суд столицы приговорил королеву марафонов к пяти годам колонии общего режима, а также конфисковал в счет государства ее имущество.
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На мужа Елены Алексея были оформлены квартира на Серпуховском Валу в Москве за 101 млн рублей и четыре машиноместа там же, девять земельных участков и четыре дома в Алуште, в посёлке Семидворье. Общая стоимость составляет не менее 222 млн рублей.
Еще он был владельцем 19 земельных участков и восьми домов в деревне Серково Костромской области, трех земельных участков и трех зданий в деревне Деревенька Ярославской области.
Кроме того, на Блиновского были зарегистрированы четыре земельных участка в Теучежском районе Республики Адыгея.
Всего у Блиновских в собственности было примерно 50 гектаров земли. Суд также передал в счет государства моторную лодку, гидроцикл, несколько автомобилей, прицепы, мотоцикл и денежные счета.
Напомним, Савеловский суд столицы приговорил королеву марафонов к пяти годам колонии общего режима, а также конфисковал в счет государства ее имущество.
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Элина Позднякова