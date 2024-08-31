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Имущество экс-замглавы Минобороны предложили обратить в доход государства

Имущество экс-замглавы МО РФ Попова предложили обратить в доход государства
31 августа 2024, 06:24
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Личное имущество экс-замминистра обороны России генерала армии Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Об этом сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.


«Если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», – отметил собеседник агентства.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил Следственный комитет РФ. Следствие считает, что он обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Помимо этого Попов заставлял подрядчиков, занятых в парке, бесплатно строить ему апартаменты за городом.

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СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»
#минобороны рф
#суд
#задержание
#парк «патриот»
В Бразилии начнут штрафовать за использование соцсети X на тысячи долларов
Суд в Бразилии установил штраф в размере $8,9 тыс. за использование соцсети X
31 августа 2024, 05:54

Фото: istockphoto/Claudia Nass

Граждан и компании в Бразилии, которые используют социальную сеть X с «уловками» после официальной блокировки, будут штрафовать почти на девять тысяч долларов, сообщается в заявлении Верховного суда страны.
Решение судьи Алешандри ди Мораиса постановляет выписывать ежедневный штраф в 50 тысяч бразильских реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые прибегают к «технологическим уловкам» для использования социальной сети X.

В пятницу, 30 августа, Верховный суд Бразилии предписал немедленную приостановку деятельности социальной сети Х в стране после отказа ее владельца Илона Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Маск охарактеризовал это решение как уничтожение свободы слова.

Ранее, 17 августа, Х сообщила о закрытии офиса в Бразилии в связи с конфликтом с властями по вопросам цензуры и ограничений. Судья де Мораес тайно пригрозил законным представителям социальной сети в стране арестом в случае отказа компании выполнить его требования.

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#бразилия
#суд
#штраф
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МВД назвало число получивших убежище в России граждан из недружественных стран
31 августа 2024, 04:17

Фото: istock / Dmitry Andreev

Более 400 граждан недружественных стран получили убежище в Российской Федерации, сообщается в публикации на сайте Министерства внутренних дел (МВД) России.
«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей Российской Федерации и обратившимся за защитой на территории Российской Федераци», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в данный момент запросы поступили от лиц, проживавших на территории таких государств, как Германия, Латвия, Литва, Эстония и Канада.

Ранее президент России Владимир Путин постановил правительству предложить меры по возвращению в Россию соотечественников. Имеется ввиду дополнительные меры по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в частности недружественных, государств.

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#паспорт
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Россиянам спрогнозировали теплую погоду в сентябре на европейской части России
Вильфанд: температура в сентябре на европейской части РФ превысит норму
31 августа 2024, 01:28

Фото: iStock/batuhan toker

Температура в сентябре в европейской части России превысит норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
«Прогноз среднемесячной температуры в европейской части России на сентябрь выше средних многолетних наблюдений», – подчеркнул эксперт.

Так, теплый сентябрь наступит в Республике Коми и Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа. При этом на азиатской части России среднемесячная температура достигнет средних многолетних значений, заключил Вильфанд.

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#волгоградская область
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#россия
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В США спустя 17 лет нашли разбившийся самолет и скелет пассажира в нем
AP: в США нашли разбившийся 17 лет назад самолет и останки одного из пассажиров
30 августа 2024, 22:59

Фото: istockphoto/Sirbouman

В США нашли обломки разбившегося 17 лет назад небольшого самолета, а внутри него — останки одного из пассажиров. Об этом сообщает Associated Press. Потерпевший крушение борт обнаружили на дне озера Гурон, говорится в материале.
По данным издания, самолет рухнул в озеро в августе 2007 года, на его борту находился 56-летний Брук Стауффер-младший и его невеста Карен Доддс, сидевшая за рулем. Отмечается, что тело женщины удалось найти спустя два месяца после катастрофы, так же на дне водоема, но сам самолет обнаружили лишь спустя 17 лет.

Семья пропавшего мужчины в 2023 году обратилась за помощью к частному поисковому отряду, который и смог найти обломки самолета недалеко от острова Буа-Блан, расположенного на Гуроне, пишут в статье.

Внутри самолета водолазы нашли скелет, а экспертиза позже подтвердила, что он принадлежит Стауфферу-сладшему.

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Обеспечено надёжное электроснабжение школ и детсадов Подмосковья
30 августа 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Энергетики компании «Россети Московский регион» перед новым учебным годом своевременно завершили внеочередные осмотры всех трансформаторных подстанций, от которых запитаны образовательные учреждения Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго.
«Всего проведено 877 осмотров образовательных учреждений в зоне ответственности компании в Московской области. Все выявленные недочёты устранены», – отметили в ведомстве.
В этом году специалисты компании подключили к электросетям шесть новых образовательных учреждений Московской области. В их числе – новое учебное заведение на 550 мест в поселке Горки-2, школа на 1,1 тыс. учебных мест в Истре, Осташевская средняя образовательная школа, МОУ «Чисменская ООШ», Верейская средняя общеобразовательная школа и Центр развития ребёнка – детский сад №9.

С начала года специалисты Мособлэнерго подключили в Подмосковье к электросетям 10 школ и четыре дошкольных учреждения.

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#подмосковье
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#минэнерго мо
#электричество
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Путин на встрече с Федорищевым призвал устраивать бойцов СВО на госслужбу
30 августа 2024, 21:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым призвал устраивать на государственную службу бойцов СВО. Глава государства отметил, что среди них «много талантливых людей».
«Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей», — пояснил российский лидер.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил обеспечить финансирование теробороны в Курской, Брянской и Белгородской областях за счет средств федерального бюджета. Кроме того, указанным областям оперативно помогут подготовиться к зиме, обеспечат единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС гражданам без всяких заявлений.

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#лидер
#президент
#россия
#самарская область
#кремль
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Воробьёв высоко оценил опыт проведения выездных администраций
30 августа 2024, 21:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высоко оценил практику проведения выездных администраций. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с главой городского округа Кашира Михаилом Шуваловым.
«Я знаю, что вы регулярно проводите выездные администрации. Это очень важная часть работы. Выездная администрация отвечает на вопросы, которые наиболее остро стоят перед жителями. Знаю, что вы лично принимаете участие в таких мероприятиях. Прошу продолжать вас и всю вашу команду также добросовестно проводить эту работу», – сказал Воробьёв.
Шувалов отметил, что формат выездных администраций хорошо себя зарекомендовал. Подобным опытом интересуется другие регионы.
«Я имел честь выступать на Международном муниципальном форуме стран БРИКС, который завершился два дня назад. И выступал как раз с докладом о наших выездных администрациях. После него ко мне подходили представители таких регионов как Смоленская, Новосибирская области, которые просили поделиться опытом. А наши жители, особенно в сельской местности, уже привыкли, что минимум раз в два месяца к ним приезжает весь состав администрации, все профильники. Они на месте решают самые острые вопросы», – поделился глава Каширы.
По словам Шувалова, вопрос, чаще всего задаваемый в ходе выездных администраций, – ремонт и содержание дорог. В прошлом году в Кашире привели в порядок 23 дороги общей протяжённостью 8,5 км. В 2024-м запланировано отремонтировать 25 дорог – всего 8,6 км.

На трёх участках муниципальных дорог работы уже провели. Сейчас на 22 объектах ведутся работы по изменению типа покрытия из грунтового в переходный, щебёночный. Это важно для подъезда жителей к загородным участкам.

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#кашира
#московская область
#подмосковье
#михаил шувалов
#андрей воробьёв
#глава
#губернатор
#выездная администрация
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В Кашире благоустроят улицу Советскую и соединят с набережной Оки
30 августа 2024, 21:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире наблюдается большой запрос на благоустройство. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
В 2024 году в муниципалитете оборудовали восемь игровых площадок и ещё две обустроят до конца года. Комплексно благоустроено шесть дворов, 10 народных троп. Кроме того, установлен памятник воинам-интернационалистам, участникам локальных конфликтов и СВО.
«Вы знаете, что на протяжении последних шести лет активно реализуется большая президентская программа по благоустройству малых городов и исторических поселений. Прекрасный старинный город Кашира становился победителем конкурса – здесь завершено благоустройство набережной Оки. Много людей её посещает?», – поинтересовался Воробьёв.
Шувалов ответил, что набережная стала новым местом притяжения для жителей всего городского округа.
«Это сердце Каширы. Набережная получилась очень уютной. Спасибо архитекторам, которые органично вписали её в пространство города. Оттуда можно увидеть невероятно красивый закат. Мы проводим на набережной много мероприятий, каждые выходные обязательно организуем летние вечера у реки», – рассказал руководитель муниципалитета.
Он также поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении Никитского женского монастыря.
«Это духовный центр Каширы. В ближайшее время планируем построить там Воскресную школу, чтобы детишки могли получать дополнительное образование», – поделился планами Шувалов.
Он рассказал и о благоустройстве улицы Советской. Она находится в исторической части Каширы, где располагаются сквер Краеведческого музея, Пушкинский сквер, Летний сад. Работы там завершат до конца будущего года. Улица соединится с новой набережной.

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#кашира
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#глава
#михаил шувалов
#андрей воробьёв
#благоустройство
#ока
#река
#набережная
#улица
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Адвокат Молохов раскрыл статус Стрелкова в колонии
Адвокат Молохов: Стрелков не числится как склонный к побегу
30 августа 2024, 20:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Адвокат экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов сообщил, что его подзащитный не стоит на учете как лицо, склонное к побегу.
Он добавил, что Стрелков продолжит бороться за свое освобождение.

«Посетили его в колонии. Он здоров, бодр, намеревается продолжать бороться за свое освобождение. По состоянию на сегодняшний день, ни на каком профилактическом учете в связи с тем, что он якобы склонен к совершению побегов, он не стоит», — рассказал в беседе с Газета.ру Молохов.

Ранее супруга Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщала, что администрация колонии ИК-5 повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Она добавляла, что у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.

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#администрация
#игорь стрелков
#тюрьма
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