Имущество экс-замглавы Минобороны предложили обратить в доход государства

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Личное имущество экс-замминистра обороны России генерала армии Павла Попова, подозреваемого в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Об этом сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.
«Если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», – отметил собеседник агентства.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил Следственный комитет РФ. Следствие считает, что он обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Помимо этого Попов заставлял подрядчиков, занятых в парке, бесплатно строить ему апартаменты за городом.
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Александр Климов