Имущество экс-замгубернатора Петербурга арестовано почти на миллиард рублей

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Московский суд наложил обеспечительный арест на имущество бывшего заместителя губернатора Петербурга Владимира Лавленцева на сумму почти 1 миллиард рублей.
Как сообщает ТАСС, это стало частью судебного разбирательства по делу о растратах, в которых он обвиняется.
Согласно приговору, арест наложен на имущество Лавленцева общей стоимостью 992 млн рублей, включая доли в коммерческих компаниях, земельные участки в Московской и Тверской областях, недвижимость в Москве и Подмосковье, а также личный тир.
Кроме того, как дополнительно упоминается в приговоре, арестовано имущество другого фигуранта дела, Игоря Забирана, на сумму более 400 миллионов рублей.
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Согласно приговору, арест наложен на имущество Лавленцева общей стоимостью 992 млн рублей, включая доли в коммерческих компаниях, земельные участки в Московской и Тверской областях, недвижимость в Москве и Подмосковье, а также личный тир.
Кроме того, как дополнительно упоминается в приговоре, арестовано имущество другого фигуранта дела, Игоря Забирана, на сумму более 400 миллионов рублей.
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Мария Моисеева