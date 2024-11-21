Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

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Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее военнослужащий И.В. Михеевский обратился с требованием признать неконституционной статью 4 Федерального закона (ФЗ)-269. Он утверждал, что в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий должен достигать 65 лет. Мужчина ссылался на то, что ряд добровольцев заключали контракт с Минобороны РФ до вступления в силу закона, когда ещё можно было демобилизоваться по достижении 50 лет.
После рассмотрения обращения Конституционный суд постановил, что противоречащих пунктов в законе нет, поэтому просьба Михеевского была отклонена.
ФЗ-269 был принят в июне текущего года. Но вместе с ним по-прежнему действителен ФЗ-63 от 28 марта 1998 года о воинской обязанности и военной службе. По нему, маршал, генерал, адмирал, генерал-полковник могут уволиться со службы в 65 лет; генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-майор, контр-адмирал – в 60 лет; полковник и капитан первого ранга могут уйти в 55 лет, а военные с иными званиями – в 50 лет.
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После рассмотрения обращения Конституционный суд постановил, что противоречащих пунктов в законе нет, поэтому просьба Михеевского была отклонена.
ФЗ-269 был принят в июне текущего года. Но вместе с ним по-прежнему действителен ФЗ-63 от 28 марта 1998 года о воинской обязанности и военной службе. По нему, маршал, генерал, адмирал, генерал-полковник могут уволиться со службы в 65 лет; генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-майор, контр-адмирал – в 60 лет; полковник и капитан первого ранга могут уйти в 55 лет, а военные с иными званиями – в 50 лет.
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Анастасия Чинкова