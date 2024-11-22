Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Гидрометцентр: Приморье накроет циклон с мокрым снегом и метелью 26-27 ноября
Фото: iStock/ronniechua

Фото: iStock/ronniechua

Приморский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение на 26-27 ноября, предупреждая о сильных осадках, гололеде и мокром снеге. По данным синоптиков, погодные условия будут вызваны влиянием активного циклона.
Во Владивостоке и большинстве районов края ожидаются осадки смешанного характера: дождь, мокрый снег и снег. За 12 часов может выпасть от 15 до 45 мм дождя или смешанных осадков, а при чистом снеге — 7-19 мм. В некоторых районах прогнозируются очень сильные осадки — более 50 мм за 12 часов.

Осадки будут сопровождаться налипанием мокрого снега, гололедом, местами метелью и грозами. Скорость ветра составит 15-24 м/с, на побережье и во Владивостоке возможны порывы до 32 м/с.



Пресс-служба гидрометцентра уточнила, что разрушительного ледяного дождя, как в прошлые годы, не ожидается.

Читайте также:

Москвичам пообещали небольшую зиму

Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям

Госдума отклонила законопроект об определении валежника
#предупреждение
#дождь
#снег
#гидрометцентр
#осадки
Имущество экс-замгубернатора Петербурга арестовано почти на миллиард рублей
Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Лавленцева почти 1 млрд руб
22 ноября 2024, 04:26

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Московский суд наложил обеспечительный арест на имущество бывшего заместителя губернатора Петербурга Владимира Лавленцева на сумму почти 1 миллиард рублей.
Как сообщает ТАСС, это стало частью судебного разбирательства по делу о растратах, в которых он обвиняется.

Согласно приговору, арест наложен на имущество Лавленцева общей стоимостью 992 млн рублей, включая доли в коммерческих компаниях, земельные участки в Московской и Тверской областях, недвижимость в Москве и Подмосковье, а также личный тир.

Кроме того, как дополнительно упоминается в приговоре, арестовано имущество другого фигуранта дела, Игоря Забирана, на сумму более 400 миллионов рублей.

Читайте также:

Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Блиновская нашла покупателя на дом в Подмосковье
#подмосковье
#суд
#арест
#имущество
#дом
#недвижимость
#земельные участки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области женщин пригласили работать водителями автобусов
21 ноября 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто пригласило на работу женщин-водителей автобусов. Вакансии открыты в разных городах Московской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Для водителей Мострансавто предусмотрен расширенный социальный пакет. Туда включены бесплатные поездки на автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форма, бесплатные путевки в детские лагеря. Также предусмотрены периодические медосмотры за счёт предприятия. Помимо этого, иногородним сотрудникам выплачивают подъёмные в размере 30 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в Мострансавто, на сегодняшний день водителями автобусов там работают 168 женщин.

В ведомстве действует программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию D. Обучение проходят водители старше 21 года с категорией прав В или С. К работе за рулём соискателей допускают после сдачи экзаменов и стажировки.

Читайте также:

Запустить движение по путепроводу в Аникеевке рассчитывают в конце года

Трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга и Тюмени

Первые три участка Южно-Лыткаринской автодороги откроют зимой
#мострансавто
#автобусы
#водители
#работа
#трудоустройство
#профессия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские учёные создали метод выявления молока с завышенным белком
21 ноября 2024, 21:02

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали метод выявления молока с искусственно завышенным белком с помощью инфракрасной спектрометрии.
Исследователи отметили, что с помощью этого метода можно обнаружить в молоке меламин – опасную добавку.

«Сейчас для определения меламина в молоке используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Но он требует специального оборудования и реактивов, что затрудняет его применение в производственных лабораториях молокоперерабатывающих предприятий. Наш метод основан на использовании инфракрасной спектрометрии в среднем диапазоне и позволяет проводить контроль на производстве», – пояснила в беседе с Газета.ру руководитель исследования, кандидат ветеринарных наук Тамара Калюжная.

До этого председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ прокомментировал сообщение о том, что лишь 20% мёда. Проверенного Роскачеством, соответствуют обязательным требованиям законодательства. Он пояснил, что в современных реалиях самостоятельно потребитель не в силах проверить качество покупаемой им продукции.

«Мы все зависимы. Если я покупаю сметану, творог, масло, колбасу, там хотя бы можно что-то понять по запаху или вкусу, если продукт плохой. В мёде такого не определишь. Есть какие-то народные способы проверки мёда, можно воспользоваться ими», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках.

Читайте также:

Россиянам рассказали об опасности постоянно включённой геолокации

Роскачество обнаружило опасные вещества в произведённых в России подушках

В Роскачестве раскрыли, каким категориям граждан откажут в ипотеке
#роскачество
#проверки
#потребитель
#контроль
#рф
#молоко
#производство
#наука
#мёд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума отклонила законопроект об определении валежника
21 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/ Detailfoto

Госдума рассмотрела и отклонила законопроект, который предлагал закрепить в Лесном кодексе определение валежника, а ещё перечень инструментов — с их помощью его можно собирать, проинформировал корреспондент РБК.
Предлагалось прописать в документе, что валежник — остатки стволов деревьев и сучьев, кроме тех, что лежат на местах проведения лесных работ. Ещё законопроект закреплял, что при сборе таких дров разрешается использовать ручные пилы, топоры и легкие бензопилы.

В итоге инициативу поддержали 106 депутатов — этого оказалось недостаточно для принятия законопроекта.

В рамках обсуждения инициативы член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров согласился, что после вступления в 2019 году в силу закона, который разрешает гражданам России собирать валежник, у них возникали вопросы о том, что именно включает в себя это понятие. Детальные правила заготовки данного типа дров закрепили приказом Минприроды.

«После того как были внесены эти изменения, никаких вопросов о заготовке валежника не возникает», — обратил внимание Байгускаров.

Читайте также:

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год

В Думе считают, что правительство должно принять «незамедлительные» меры по мигрантам

ГД приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества
#изменения
#правила
#законопроект
#госдума
#деревья
#лес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных школьников пригласили на конкурс научной фантастики «Россия 2050»
Школьники из Подмосковья приглашены на конкурс научной фантастики «Россия 2050»
21 ноября 2024, 19:34

Фото: iStock/Halfpoint

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» анонсировала проведение всероссийского конкурса научной фантастики «Россия 2050». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что целью проведения конкурса является создание и популяризация созидательного образа России в мировом сообществе в перспективе до 2050 года, а также стимулирование интереса общества к теме будущего России и к возможным сценариям развития страны по ключевым направлениям в следующие 25 лет.

По данным организации, темы конкурсных работ связаны с ключевыми направлениями развития страны, включая область демографии, экологии, энергетики, современных технологий, космической отрасли, здравоохранения, экономики и других.

В рамках конкурса также организован спецпроект-конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога», который организован совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы. Он направлен на популяризацию среди подрастающего поколения моды на создание научной фантастики.

Подчеркнём, что «Берлога» является первым проектом по массовому вовлечению подростков в область современных технологий путём прохождения уровней в полезных мобильных и компьютерных играх.

Читайте также:

Школьники из Раменского округа приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

Студент университета «Дубна» выиграл международный конкурс научных работ

Четыре подмосковные аграрные компании получили «Знак качества ХХ века»
#конкурс
#школьники
#наука
#подмосковье
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья могут стать участниками очередного «Урока цифры»
21 ноября 2024, 19:31

Фото: сайт урокцифры.рф

В России со 2 по 22 декабря в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проводится урок от компании «Яндекс» по теме «Код города: технологии в движении». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России, которое выступает одним из организаторов проекта.
«Урок адресован учащимся 1-11 классов. Он направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Кроме того, в рамках учащиеся узнают, как различные технологии и алгоритмы, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, обеспечивают работу современного сервиса такси», – говорится в сообщении.
28 ноября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта запланировано проведение вебинара для педагогов.

Организаторами проекта выступают Минцифры и Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Читайте также:

Подмосковный школьник Даниил Попов стал победителем викторины «Атомный урок»

В Красногорске прошёл отборочный этап олимпиады «Символы России»

Подмосковье принимает Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов
#минцифры
#цифровизация
#урок цифры
#образование
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту
21 ноября 2024, 19:07

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее военнослужащий И.В. Михеевский обратился с требованием признать неконституционной статью 4 Федерального закона (ФЗ)-269. Он утверждал, что в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий должен достигать 65 лет. Мужчина ссылался на то, что ряд добровольцев заключали контракт с Минобороны РФ до вступления в силу закона, когда ещё можно было демобилизоваться по достижении 50 лет.

После рассмотрения обращения Конституционный суд постановил, что противоречащих пунктов в законе нет, поэтому просьба Михеевского была отклонена.

ФЗ-269 был принят в июне текущего года. Но вместе с ним по-прежнему действителен ФЗ-63 от 28 марта 1998 года о воинской обязанности и военной службе. По нему, маршал, генерал, адмирал, генерал-полковник могут уволиться со службы в 65 лет; генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-майор, контр-адмирал – в 60 лет; полковник и капитан первого ранга могут уйти в 55 лет, а военные с иными званиями – в 50 лет.

Читайте также:

Минюст РФ обратился в суд, чтобы прекратить деятельность объединения «Родина»

МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

В доме генерального продюсера KION Игоря Мишина идут обыски
#суд
#минобороны рф
#военные
#возраст
#обращения
#мужчина
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блиновская нашла покупателя на дом в Подмосковье
21 ноября 2024, 19:04

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой частный дом в Истре, проинформировал Телеграм-канал Shot, ссылаясь на адвоката «королевы марафонов» Наталью Сальникову.
Юрист передала, что Елена Блиновская и покупатель уже поставили подписи на предварительном договоре купли-продажи. Наталья Сальникова не раскрыла финальную сумму сделки и личность будущего владельца частного дома в Истре.

Недвижимость, которую продаёт «королева марафонов» — это двухэтажный коттедж в элитном населённом пункте «Миллениум Парк». Площадь дома составляет где-то 1,7 тысячи квадратных метров, а стоит он 750 миллионов рублей. По информации канала, Елена Блиновская могла продать жилплощадь с небольшой скидкой.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская объявила о банкротстве. Сумма задолженности «королевы марафонов» перед налоговыми органами составляет около 1,2 миллиарда рублей, из которых полмиллиарда — это пени.

Читайте также:

Признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае

Суд отказался от ускорения процесса по делу Блиновской

Стало известно, что происходит с детьми Блиновской
#юрист
#недвижимость
#сделки
#коттедж
#дома
#елена блиновская
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям
21 ноября 2024, 18:50

Фото: iStock/GermanS62

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выступил за усложнение правил получения медицинской справки для водительских прав, чтобы отсеять нерадивых водителей от управления транспортом.
Однако, отметил он, усложнять такую систему надо аккуратно без вреда для добросовестных автомобилистов.

«Вопрос не в какой-то системе, а в том, как она будет реально функционировать. Нет сомнений, что нам надо сделать всё, чтобы и пьяные за рулём по факту, и люди, которые, наверное, наблюдаются у наркологов, не получали водительское удостоверение, или хотя бы не могли его продлить, если они в эту базу попали. Но тут много нюансов, главное, чтобы эта система не оказалась проблемой для обычных водителей», — пояснил в беседе с RT Кадаков.

До этого сообщалось, что в Киселёвске кемеровской области в ДТП попало несколько автомобилей на выезде от заправочной станции. Как передаёт «Сiбдепо», на видео из соцсетей видно, что в аварию попали минимум три машины.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выражал сомнения в том, что на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей, хватит этих денег.

Читайте также:

Автоэксперт назвал решение для платных систем парковки в аэропортах России

Пассажиры Мострансавто в этом году совершили 200 млн поездок по социальным картам

Автоэксперт Хайцеэр усомнился в достатке средств на национальную автоплатформу
#дтп
#машины
#люди
#водители
#автомобили
#документы
#справки
Следите за нашими новостями
в удобном формате