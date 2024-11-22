В Приморье объявили штормовое предупреждение

Фото: iStock/ronniechua
Приморский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение на 26-27 ноября, предупреждая о сильных осадках, гололеде и мокром снеге. По данным синоптиков, погодные условия будут вызваны влиянием активного циклона.
Во Владивостоке и большинстве районов края ожидаются осадки смешанного характера: дождь, мокрый снег и снег. За 12 часов может выпасть от 15 до 45 мм дождя или смешанных осадков, а при чистом снеге — 7-19 мм. В некоторых районах прогнозируются очень сильные осадки — более 50 мм за 12 часов.
Осадки будут сопровождаться налипанием мокрого снега, гололедом, местами метелью и грозами. Скорость ветра составит 15-24 м/с, на побережье и во Владивостоке возможны порывы до 32 м/с.
Пресс-служба гидрометцентра уточнила, что разрушительного ледяного дождя, как в прошлые годы, не ожидается.
Читайте также:
Москвичам пообещали небольшую зиму
Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям
Госдума отклонила законопроект об определении валежника
Осадки будут сопровождаться налипанием мокрого снега, гололедом, местами метелью и грозами. Скорость ветра составит 15-24 м/с, на побережье и во Владивостоке возможны порывы до 32 м/с.
Пресс-служба гидрометцентра уточнила, что разрушительного ледяного дождя, как в прошлые годы, не ожидается.
Читайте также:
Москвичам пообещали небольшую зиму
Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям
Госдума отклонила законопроект об определении валежника
Мария Моисеева