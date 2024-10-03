Имущество украинского миллиардера арестовали в России

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Имущество украинского миллиардера Александра Гереги, основателя и совладельца сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия», арестовали в России. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно документации, на то, чем бизнесмен владеет на территории России, наложили арест еще в апреле текущего года. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
В начале прошлого месяца стало известно, что в РФ также арестовали имущество компании «Метинвест Евразия», которой владел украинский предприниматель Ринат Ахметов. Примечательно, что среди арестованного имущества есть и участок железной дороги в Белгородской области.
Напомним, в России также арестовали и выставили на продажу квартиру семьи украинского президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В начале прошлого месяца стало известно, что в РФ также арестовали имущество компании «Метинвест Евразия», которой владел украинский предприниматель Ринат Ахметов. Примечательно, что среди арестованного имущества есть и участок железной дороги в Белгородской области.
Напомним, в России также арестовали и выставили на продажу квартиру семьи украинского президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова