Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили уголовное дело

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В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили в СК РФ.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, незаконный доход от их деятельности составил 3,7 млрд рублей. Отмечается, что злоумышленники разработали особую инфраструктуру в виде анонимной платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов, которые были необходимы для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и доступа к охраняемой законодательством компьютерной информации.
Преступное сообщество было организовано в 2013 году. В рамках дела было проведено 148 обысков.
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