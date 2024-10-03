Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей

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Алексей Маткин, гендиректор АО «1015 УСМР», компании-подрядчика Министерства обороны, стал фигурантом уголовного дела по подозрению в налоговых махинациях.
По данным следствия, Маткин и другие лица применяли схемы для уклонения от уплаты налогов, используя фирмы-однодневки.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, с 2019 по 2021 год компания уклонилась от налогов на сумму более 125 млн рублей. Следователи утверждают, что искусственно создавались налоговые вычеты по НДС и занижалась налогооблагаемая база по налогу на прибыль.
Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.
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Как сообщает источник в правоохранительных органах, с 2019 по 2021 год компания уклонилась от налогов на сумму более 125 млн рублей. Следователи утверждают, что искусственно создавались налоговые вычеты по НДС и занижалась налогооблагаемая база по налогу на прибыль.
Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.
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Елена Перлова