Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей

Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей

03 октября 2024, 03:25
Фото: istock/Rawf8

Фото: istock/Rawf8

Алексей Маткин, гендиректор АО «1015 УСМР», компании-подрядчика Министерства обороны, стал фигурантом уголовного дела по подозрению в налоговых махинациях.
По данным следствия, Маткин и другие лица применяли схемы для уклонения от уплаты налогов, используя фирмы-однодневки.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, с 2019 по 2021 год компания уклонилась от налогов на сумму более 125 млн рублей. Следователи утверждают, что искусственно создавались налоговые вычеты по НДС и занижалась налогооблагаемая база по налогу на прибыль.



Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

Читайте также:

Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова

В Чите 12 диверсантов получили реальные сроки

Мигрант приставал к девушке, пробравшись в ее квартиру в Подмосковье
#подмосковье
#арест
#следователи
Крупное ДТП с автобусом под Белгородом: есть погибшие
03 октября 2024, 04:02

Фото: istock/Bilanol

В районе села Великомихайловка Белгородской области произошло серьезное ДТП, в результате которого автобус столкнулся с грузовиком.
По данным ЕДДС Новооскольского городского округа, погибли четыре человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Восемь пострадавших были госпитализированы, в том числе один подросток, доставленный в детское отделение города Белгород. Рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем на повороте.

Ранее сообщалось, что беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.

Читайте также:

Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей

Похитителя кенгуру из российских зоопарков взяли во Владимирской области

Мигрант приставал к девушке, пробравшись в ее квартиру в Подмосковье
#подмосковье
#дтп
#подросток
#автобус
#авария
#женщина
#травмы
#компании
#Белгород
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина
02 октября 2024, 22:50

Фото: istock/Motortion

Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге.
Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.

По информации регионального главка МВД, 22-летний водитель Infiniti, муж погибшей, перестраиваясь вправо, не убедился в безопасности маневра и последовательно столкнулся с автомобилями Chevrolet, Volvo и Toyota. В результате аварии он был госпитализирован с травмами средней тяжести, а двое пассажиров, включая его беременную жену, находились в тяжелом состоянии.

Позднее поступило сообщение из медучреждения о смерти женщины, которая находилась на шестом месяце беременности. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Водитель покинул больницу самостоятельно, и полиция принимает меры для его задержания.

Читайте также:

Мигрант приставал к девушке, пробравшись в ее квартиру в Подмосковье

Раскрыта причина смерти экс-министра ЛНР Завизенова, чье тело обнаружили в Подмосковье

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
#полиция
#авария
#дело
#мвд
#мигрант
#смерть
#уголовное дело
#ук
#водитель
#женщины
#аварии
#нарушение
#меры
#медучреждения
#лнр
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Похитителя кенгуру из российских зоопарков взяли во Владимирской области
Shot: похитителя кенгуру из российских зоопарков взяли во Владимирской области
02 октября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/blinow61

Предполагаемый похититель кенгуру из зоопарков России задержан во Владимирской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас злоумышленника допрашивают. Им оказался мужчина-карлик, сначала правоохранители думали, что он ребенок.
Задержанный, что называется, «спалился» на том, что его номер зафиксировали в районе обоих преступлений. При нем была сумка с двумя кенгурятами, один из которых умер. Второго фигурант хотел выменять на редкую обезьяну. Ее переправят в зоопарк Ярославля.

Известно, что сейчас на кенгуру высокий спрос на черном рынке. Животных берут в зоопарки-частники, или, чтобы продать мясо.

Ранее сообщалось, что мигрант приставал к жительнице Подмосковья в ее квартире.

Читайте также:

Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО

В одной из московских школ заметили мужчину с ружьем
#россия
#полиция
#владимирская область
#похищение
#животные
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигрант приставал к девушке, пробравшись в ее квартиру в Подмосковье
02 октября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Dzurag

Мигрант приставал к жительнице Подмосковья, пробравшись в ее квартиру, пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что женщина возвращалась домой в один из ЖК, когда встретила Огабека у подъезда. Тот объяснил, что арендовал жилье в том же доме, что и она. Подозрений не было, ведь Катя (имя изменено) знала парня по работе и общалась с ним в стиле «привет-пока».

Поднявшись, Катя пошла в квартиру, а злоумышленник двинулся следом. После того, как женщина отбилась от Огабека, она достала камеру, а парень ретировался.

Однако этим не закончилось, поскольку Огабек решил достать Катю через сообщения с желанием поговорить. Теперь на «кавалера» написаны заявления в полицию, потому что Огабек знает номер и адрес женщины.

Читайте также:

Раскрыта причина смерти экс-министра ЛНР Завизенова, чье тело обнаружили в Подмосковье

Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО

В одной из московских школ заметили мужчину с ружьем
#россия
#подмосковье
#криминал
#мигранты
#новости подмосковья
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрытапричина смерти экс-министра ЛНР Завизенова, чье тело обнаружили в Подмосковье
Mash: сын погибшего экс-министра ЛНР Завизенова обнаружил в доме записку
02 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Несовершеннолетний сын погибшего экс-министра ЛНР Константина Завизенова, чье тело было найдено в его доме в Подмосковье, нашел на столе записку и бутылку спиртного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, мальчик обнаружил записку и сразу же услышал в доме хлопок. Предполагается, что мужчина совершил суицид.

Напомним, экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье.

По данным канала, тело Завизенова было обнаружено на территории его дома, расположенного в Истринском районе Московской области. Официально причина его смерти не разглашалась.

Читайте также:

Труп срочника, сбежавшего из парка «Патриот», нашли в лесу в Подмосковье

Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»

Найденную в Балаково женщину с перерезанным горлом заказала жена любовника
#подмосковье
#труп
#патриот
#человек
#жк
#министр
#мужчина
#дома
#мальчик
#лнр
#суицид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лесах на юге Подмосковья прогнозируют высший уровень пожароопасности
02 октября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

До конца рабочей недели на территории Ступинского лесничества на юге Подмосковья ожидается чрезвычайный V класс, пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В четверг и пятницу, 3 и 4 октября, почти на всей территории региона прогнозируют II и III класс пожарной опасности, а в Ступинском лесничестве сохранится максимальный V класс. В зависимости от метеоусловий угрозу возникновения и распространения лесных пожаров подразделяют на пять классов – от I (отсутствует) до V (чрезвычайная)», – пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что в ближайшие дни синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Днём воздух будет прогреваться до 13…19 °C.

В Комлесхозе добавили, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в Подмосковье составляют для физического лица до 60 тыс. рублей, для должностного лица – до 110 тыс., а для юрлица – до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет.

Помимо этого, Лесной кодекс предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.

Читайте также:

В лесах Подмосковья с начала года провели более 35 тыс. патрулирований

Пожароопасность в подмосковных лесах в выходные снизится впервые с конца августа

В Московской области выявят незаконную добычу ископаемых в лесах
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#штрафы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили уголовное дело
02 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/Akintevs

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили в СК РФ.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, незаконный доход от их деятельности составил 3,7 млрд рублей. Отмечается, что злоумышленники разработали особую инфраструктуру в виде анонимной платежной системы, криптовалютной биржи и 33 онлайн-сервисов, которые были необходимы для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и доступа к охраняемой законодательством компьютерной информации.

Преступное сообщество было организовано в 2013 году. В рамках дела было проведено 148 обысков.

Читайте также:

Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО

Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в розыске рецидивиста
#суд
#арест
#онлайн
#биржа
#криптовалюта
#деньги
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО
02 октября 2024, 15:15

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Суд отклонил апелляцию бывшего адвоката Эльмана Пашаева на арест и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает Shot.
Адвокат рассказал, что Пашаев в СИЗО имеет возможность заниматься спортом. Он хорошо себя чувствует.

На заседании 2-го Западного военного окружного суда, Пашаев присутствовал по ВКС. По решению суда, он останется в СИЗО до 15 ноября.

Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

Читайте также:

Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям по делу Пашаева

Экс-адвокат Пашаев предлагал заключённым на СВО отсидеться в тылу за деньги

Пашаева подозревают в поддельном ранении и получении госпособия в 3 млн рублей
#адвокат
#вкс
#сизо
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
02 октября 2024, 15:00

Фото: iStock/grafoto

В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки, которая помогает участникам российской спецоперации, женщина выжила, однако кошка ее погибла. Об этом пишет Baza.
По данным издания, пожар произошел в ночь на 1 октября. Пожар вовремя заметили и вызвали пожарных, которые выломали оконные решетки и эвакуировали 78-летнюю женщину через окно. Пенсионерка получила ожоги и сейчас находится в больнице. При этом ее кошка при ЧП погибла.

Сначала предполагалась, что причиной пожара стала неисправность проводки. Однако позже на записи с камер видеонаблюдения заметили двух мужчин в масках, которые зашли в подъезд, после чего там сильно сверкнуло, а неизвестные быстро выбежали.

Однако полиция пока не принимает заявление от сына пострадавшей, мотивируя это тем, что она сама должна обратиться в полицию после того, как выйдет из больницы.

Примечательно то, что женщина является волонтером фонда «Золотые руки ангела». Она шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов спецоперации, тратя на это все свое свободное время.

Читайте также:

Россиянину дали 25,5 лет за поджог двух военкоматов в Подмосковье по заданию СБУ

Жителя Биробиджана задержали за подготовку поджога пункта отбора контрактников

В Подмосковье задержали группу поджигателей релейных шкафов на железной дороге
#подмосковье
#полиция
#подъезд
#окно
#помощь
#пожар
#пенсионерка
#ночь
#чп
#женщина
#поджог
#кошка
#ожоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате