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Имя основателя «Митьков» Шагина убрали из списков выставки в «Манеже» Петербурга

17 июля 2024, 08:24
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Манеж» проходит выставка современного искусства «Пушкинская-10. Ковчег XXI века». Из списка её участников пропало имя основателя арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина.


Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский*. Сначала с экспозиции убрали картину Шагина «Митьки 91», посвящённую событиям августовского путча, объяснив, что ей «требуется реставрация». Пропали со стендов также фотографии из «Музея нонконформистского искусства», где хранятся другие работы художника.

Фамилию Шагина сначала замазали на стенде, а затем, когда возник общественный резонанс, информационный стенд просто заменили — теперь никаких следов участия Шагина в выставке просто нет. Сам Шагин отметил, что последняя цензура в отношении группы «Митьки» была в 1986 году, но «тогда ничего не закрашивали».

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#санкт-петербург
Запахи и шум: Зоозащитница рассказала, зачем люди содержат много кошек и собак
Зоозащитница Ильинская: государство не решает проблему домашних животных
17 июля 2024, 07:00

Фото: istockphoto/avstraliavasin

Из раза в раз случаются истории, когда жильцы жалуются на шум и неприятных запах из квартир, где соседи держат большое количество животных. Коллективные обращения в полицию самые разные: «слышен вой», «мочой пропахли стены», «в подъезде не продохнуть». Это все может нарушать права и законные интересы людей, которые живут на одной площадке.
Президент Центра правовой зоозащиты, юрист Светлана Ильинская в беседе с «Радио 1» заявила, что против людей, которые содержат много животных, всегда происходит сговор соседей.

«Соседи наговаривают, потому что недовольны запахом и шумом. Нам звонят каждый день и говорят, что у них живет сумасшедший человек, который якобы издевается над животными, что он бьет десятки своих собак и кошек. А у человека, может, домашний приют. Он спасает животных, и у него не получается это делать идеально. Там и смертность большая у животных, потому что их подбирают больных», — сказала эксперт.

По словам зоозащитницы, люди, которые спасают животных, мучаются, потому что всегда подвергаются оскорблениям и критике со стороны окружающих.

«Это физически тяжело и колоссальные психические страдания приносит, когда видишь, что мучается животное, а никто не помогает. Человек не может их никуда сдать или определить, он вынужден брать себе, ведь если он себе не возьмет, то животное продолжит мучиться. Происходит ужас и кромешный ад. Люди стараются спасать, жертвуют, а на них постоянно идет наговор, их оскорбляют, они окружены ненавистью. В их квартиры незаконно врываются и отбирают животных, а потом выбрасывают их на улицу», — сообщила Светлана Ильинская.

Она добавила, что проявляющих сострадание людей всего 3%, и это совершенно разные люди, из разных социальных условий.

«Самая страшная беда, что государство не решает проблему домашних животных. Спасают животных разные люди — те, которые могут создать условия и те, которые не могут и не знают, что делать, потому что сдать животных нельзя, приюты нигде не принимают. Животных оставляют у себя, а те болеют и умирают. Есть разные люди, которые спасают животных, в том числе люди с психическими отклонениями, им всем животных просто жалко», — сообщила собеседница.

Зоозащитница подчеркнула, что приезжающая по вызову соседей полиция забирает хозяев, а животных в итоге выбрасывают на улицу.

«Животные остались в квартире, кто их заберет? Никто не заберет, их выбросят на улицу. Приюты не забирают животных. Если их изолируют, животных ждет улица, а там и смерть. Соседи сами смогут открыть двери квартиры и выгнать оттуда всех», — заключила Светлана Ильинская.

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Клейкая масса: 9 ошибок приготовления картофельного пюре, которые допускают хозяйки
17 июля 2024, 05:50

Фото: istock / juefraphoto

Многие любят картофельное пюре за его нежный вкус, воздушность и насыщенность. Но когда она получается серое, безвкусное и похоже на клейкую массу, удовольствия оно мало принесёт. В материале «Радио 1» расскажем о главных ошибках в приготовлении картофельного пюре.

Выбор картофеля

Считается, что клубни желтого цвета готовятся хорошо, но толочь их может быть сложно. Лучшим вариантом для варки станет именно белая картошка из-за высокого содержания крахмала. Такой картофель хорошо впитывает молоко и масло.

Нарезка картошки

Варить картофель целиком не стоит, иначе процесс может занять много времени. Однако его нужно грамотно нарезать: важно сделать брусочки одинаковыми по размеру. В противном случае крупные куски будут вариться долго, а маленькие разварятся. В итоге пюре получится комковатым. Лучше всего разрезать клубни пополам или на 4 части.
Фото: istock / Sergei Dolgov

Горячая вода

Не нужно заливать картошку горячей или кипящей водой для ускорения процесса, так она сварится неравномерно. Лучше всего использовать холодную воду. Варить картофель нужно на умеренном огне, не позволяя воде кипеть.

Соль после варки

Солить картофель нужно после закипания воды. Если солить уже сваренный картофель или готовое пюре, то вкус будет хуже и соли понадобится гораздо больше. На 1 кг картофеля в среднем можно положить 0,5 столовой ложки соли.

Сразу толочь

После варки картошки нужно слить воду и дать ей немного отдохнуть. Так картофель слегка подсохнет и даст более насыщенный вкус будущему пюре.

Кухонная техника для пюре

Кухонная утварь позволяет сделать пюре без усилий, однако из-за миксера или блендера оно может получиться липким и клейким. Лучше всего картофель «давить» привычной толкушкой или хотя-бы вилкой.
Фото: istock / Mari Carmen Martinez

Неверные пропорции ингредиентов для пюре

На 1 кг картофеля понадобится 200 мл молока и 50 г сливочного масло. Любителям сыра можно добавить немного тертого пармезана или чеддера (50-100 г).

Холодное молоко и масло

Из-за холодного молока пюре может получиться серым. Лучше смешивать ингредиенты близкой температуры, чтобы они «подружились» и пюре получилось вкуснее. Также нельзя использовать масло из морозилки, лучше достать его заранее, чтобы оно стало комнатной температуры. Ни в коем случае не добавляйте маргарин.

Разогревать

К сожалению, пюре, постоявшее в холодильнике, теряет большинство своих вкусовых качеств и легкую текстуру. Поэтому в идеале пюре делать на один раз.

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Последняя капля: Маск перенес офис SpaceX из-за закона об ориентации детей
Илон Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий властей
17 июля 2024, 04:45

Фото: istock / Sundry Photography

Американский бизнесмен Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, который касается вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.
«Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе», — написал Маск.
Причиной этому стало подписание губернатором штата Гэвин Ньюсом закона, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, обязывающие их без согласия ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с сексуальной ориентацией или половой принадлежностью ребенка.

Ранее Маск заявил, что планирует спонсировать политический комитет в поддержку Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семьи
#правила
#компании
#илон маск
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День Андрея Налива 17 июля: Что нужно сделать, чтобы быстро выйти замуж
В России 17 июля отмечается День Андрея Налива
17 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / stevanovicigor

17 июля православная церковь чтит память святых царственных страстотерпцев. В народном календаре этот день называется «Андреем Наливом».

История


Андрей Рублев родился в семье ремесленников в 1360-1370 годах. Жил в Троицкой обители в послушании у Никона Радонежского. Затем переехал в Спасо-Андроников монастырь в Москве. Участвовал в создании иконостаса и росписи иконостаса Благовещенского собора в Москве, Троицкого собора Сергиевой обители и храма Успения Пресвятой Богородицы во Владимире.

Иконы Рублева ценятся очень высоко. Самая известная — «Живоначальная Троица», написанная для преподобного Сергия Чудотворца. Также известны работы «Владимирская Богоматерь», «Спас в силах» и миниатюры для «Евангелия Хитрово». Многие его иконы считаются чудотворными.

Архиепископ Андрей Критский, родившийся в VII веке в Дамаске, был немым в детстве, но после изучения Слова Божия заговорил. Получив образование, он посвятил себя изучению Библии и служению Богу.

Его уважали за кроткий образ жизни. После участия в VI Вселенском Соборе его избрали дьяконом, а затем и архиепископом Критским. Пришедший к власти Юстиниан дал ему этот сан. Андрей написал много молитв и песен, умер в преклонном возрасте в 712 году.

Святой князь Андрей Боголюбский жил в период с 1110 по 1174 год. Он внёс значительный вклад в распространение христианства, построил более 30 храмов и инициировал установление праздника Покрова Божией Матери. После смерти князя его похоронили во Владимире. В 1820 году его мощи были перенесены в серебряную раку.

Традиции на Андрея Налива


17 июля в народном календаре славян назвали Андрей Налива. К этому дню наливались колосья овса. Крестьяне молились о дожде, считая, что «андреевский» дождик будет благоприятен для посевов и сулит урожай.

В этот день крестьяне заготавливали сено и убирали поле, где росла овсяная культура. Также они готовили овсяную кашу. Для этого хозяйки вставали пораньше. Но прежде чем приступить к трапезе, нужно было покормить лошадей, ведь от их здоровья зависел успех уборки урожая.

Другой славянский обычай в этот праздник был связан с женитьбой. Если девушка хочет выйти замуж в ближайшее время, то необходимо сварить овсяный кисель и выпить его до капли, при этом думая о скорой свадьбе.

Фото: istockphoto / Kostyazar

Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша с маслом. Однако первыми за стол не садились – сначала хорошо кормили лошадей. От их силы и выносливости зависел успех работы в поле. Также животным давали подышать паром от варёной овсяной шелухи, чтобы они были здоровы весь год.

С овсом в этот день было связано несколько интересных ритуалов. Например, если девушка хотела выйти замуж, она варила овсяный кисель, съедала его и даже облизывала миску, чтобы ничего не осталось. Верили, что после этого она встретит своего суженого, который будет ей верен до конца жизни.

Что нельзя делать 17 июля


В день Андрея Налива существует ряд примет и поверий, которые лучше соблюдать, чтобы избежать неприятностей. Не рекомендуется начинать новые дела в этот день, а важные вопросы лучше обсудить во второй половине дня.

Также следует избегать ссор и конфликтов, так как они могут навлечь беду. Не стоит давать взаймы или брать в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями.

В этот день лучше не планировать важные дела на утро, так как есть вероятность, что они принесут неприятности. Желательно не спешить и не суетиться, чтобы избежать бед.

Фото: istockphoto / Viorel Kurnosov

Также не рекомендуется давать и брать деньги взаймы, чтобы сохранить гармонию в семье и избежать финансовых трудностей.

На Руси верили, что в этот день излишества могут негативно сказаться на будущем. Купленные 17 июля сверх меры вещи не прослужат долго и могут привести к расстройству.

Что можно делать в День Андрея Наливы


17 июля мы вспоминаем святого Андрея Критского, который считается покровителем всех страждущих и находится наравне с Николаем Чудотворцем.

Этот день особенный, потому что 17 июля молитва святому помогает обрести счастье и изменить жизнь к лучшему. Предки верили, что в этот день можно привлечь внимание своего возлюбленного. Для этого девушки собирались вместе и проводили различные любовные ритуалы.

День памяти Святителя Андрея принято отмечать со своими вторыми половинками. В этот день не рекомендуется ругаться, потому что святой может развести пару, если она несчастлива вместе.

Больше всего в этот день повезёт Андреям, которые отмечают именины. Они могут загадать желание и просить помощи у преподобного.

Чтобы защитить дом от нечистой силы, 17 июля собирали зверобой и поджигали его. Считалось, что дым от пучка травы убьёт всех злых духов, которые поселились в комнатах.

Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша. Хозяйки специально вставали пораньше, чтобы накормить ею всех членов семьи.

Фото: istockphoto / LightFieldStudios

В такой праздник нужно избавиться от негативных мыслей и настроиться на положительный лад. Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведённые в этот день, будут успешны.

Большую часть времени лучше посвятить работе — результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.

Приметы в День Андрея Налива


Согласно народным приметам, погода 17 июля предсказывает, какой будет погода 11 августа — в Калинов день. Если к этому дню листья на растениях начинают желтеть, то осень наступит раньше обычного.

Громкий гром в этот день может предвещать град. Если куры прячутся в курятнике, то ожидаются затяжные дожди.

Хороший урожай лесных ягод к 17 июля может указывать на холодную зиму.

Фото: istockphoto / Anastasiia Pipko

Большое количество облаков на небе может говорить о тёплой и солнечной погоде в ближайшие дни.

Если на рассвете или закате небо окрашивается в ярко-красный цвет, то это может быть предвестником ненастья. Яркая радуга может указывать на сильный дождь.

Если стрижи исчезают, то это может предвещать долгие невзгоды. Если рыбки-вьюны поднимаются ближе к поверхности воды, то это может быть признаком грозы.

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Эксперт рассказал, кого коснется пенсионная реформа
Эксперт Балынин: повышение пенсий коснется пяти категорий населения
16 июля 2024, 23:03

Фото: IStock/Denis Vostrikov

Пенсионерам пяти категорий в августе повысят пенсии. Первая группа - это пенсионеры, работавшие в прошлом году. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru.
Он отметил, что в общей сложности реформа коснется свыше 8 млн человек. В первую очередь, это те пенсионеры, которые трудились в прошлом году.

Ко второй группе относятся люди, которым исполнилось 80 лет и те, кому установили первую группу инвалидности в июле. При соблюдении обоих условий двойной коэффициент не полагается, сама прибавка составит 8 134,88 руб.

Надбавки также ожидают ветеранов гражданской авиации. Для женщин необходимый минимум службы 20 лет, для мужчин — 25 лет. Кроме того, повышенную пенсию получат бывшие сотрудники угольной промышленности, где требуемый стаж зависит уже от конкретного места работы и вида добываемых ископаемых.

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В Подмосковье теперь можно сделать необычные фото в полях цикория
16 июля 2024, 22:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В соцсетях Зарайска появилась новая серия фотосессий. Фоном для фотографов и их моделей стал голубой цикорий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Цикорий, как и рапс, ставший визитной карточкой города, культивируют в части стран и сажают на полях. Однако в Зарайске можно найти только дикорастущие цветы, которые нередко занимают большие территории – полосы вдоль дорог и на лугах вдоль реки Осётр. Одним из ближайших к городу мест, где можно сделать колоритные снимки, местные жители называют поле на съезде с трассы Зарайск – Серебряные Пруды в районе Новой деревни и Чулки-Соколово», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, цикорий можно использовать не только как фон для фото, но и для приготовления полезного напитка. Cichorium intybus – многолетнее растение, порошки и экстракты которого используют в качестве заменителя кофе. Напиток готовят из корней растения. Если заварить цикорий в воде, получится тёмный горьковатый напиток с привкусом орехов и жжёного сахара.

Цикорий отличается от кофе тем, что не содержит кофеин. Напитки на его основе не бодрят, поэтому их можно пить и вечером.

Родиной цикория считается Средиземноморье, он также встречается в Северной Африке, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Растение хорошо прижилось и в климате средней полосы России, в том числе вокруг Зарайска.

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#зарайск
#фотография
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за курение в местах общего пользования
16 июля 2024, 22:43

Фото: iStock / dore art

Жильцам по закону запрещено курить в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Дым может проникать в квартиры и вредить здоровью соседей. Курение в неположенном месте наказывается штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей.Если жильцы продолжают курить в местах общего пользования, нужно обратиться к участковому полицейскому для привлечения нарушителя к административной ответственности. При этом нужно приложить подтверждающие фото- или видеоматериалы», – пояснили в пресс-службе.
В ведомстве также напомнили, что закон также запрещает курение на детских площадках. За это предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

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#запрет
#подмосковье
#московская область
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Порошенко резко осудил украинские власти за бездействие в период энергокризиса
Порошенко заявил, что власти Украины не решают проблему нехватки электроэнергии
16 июля 2024, 22:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде, фрагмент его выступления опубликовал YouTube-канал «Прямой».
Он отметил, что людям, особенно на верхних этажах многоэтажных домов, невозможно нормально жить в летнюю жару без кондиционеров, лифта и освещения. Экс-президент напомнил, что он и его сторонники выступали за отмену пошлин с госзаказов, покупающих необходимое оборудование. Теперь он задается вопросом о наличии солнечных батарей и генераторов.

Ранее киевский депутат Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале призвал не «создавать» из энергокризиса трагедию. По его мнению, жители Украины в период жары могут обойтись ведром с водой, колодцем или прудом.

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#электроэнергия
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В 40 летних лагерях при подмосковных школах проверили качество питания
16 июля 2024, 21:47

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Минсельхозпрода Московской области проверили качество питания в 40 летних лагерях при образовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Подмосковье на базе школ летом открыты лагеря дневного пребывания. Дети, оставшиеся в городе, могут провести там время вместно с друзьями с пользой и интересом.
«В рамках мониторинга сотрудники оценили условия хранения продуктов, соблюдение норм в процессе приготовления пищи. Замечаний в итоге не было. Питание подрастающего поколения организовано в соответствии с установленными требованиями», – отметили в министерстве.
Как уточнили в пресс-службе, мониторинг проводили в летних лагерях при образовательных учреждениях восьми городских округов. Это Балашиха, Красногорск, Мытищи, Лыткарино, Кашира, Лотошино, Серебряные Пруды и Электросталь.

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