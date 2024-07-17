Имя основателя «Митьков» Шагина убрали из списков выставки в «Манеже» Петербурга

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Манеж» проходит выставка современного искусства «Пушкинская-10. Ковчег XXI века». Из списка её участников пропало имя основателя арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина.
Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский*. Сначала с экспозиции убрали картину Шагина «Митьки 91», посвящённую событиям августовского путча, объяснив, что ей «требуется реставрация». Пропали со стендов также фотографии из «Музея нонконформистского искусства», где хранятся другие работы художника.
Фамилию Шагина сначала замазали на стенде, а затем, когда возник общественный резонанс, информационный стенд просто заменили — теперь никаких следов участия Шагина в выставке просто нет. Сам Шагин отметил, что последняя цензура в отношении группы «Митьки» была в 1986 году, но «тогда ничего не закрашивали».
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Александр Бойцов