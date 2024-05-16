В Москве умер художник Сергей Андрияка

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Российский живописец Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, причиной смерти художника стала онкология. Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве.
Художник известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Заниматься творчеством Андрияка начал с раннего детства.
Известно, что работы живописца и его учеников украшают стены Кремля.
Читайте также:
Умер журналист Максим Кононенко
Умер каскадер Владимир Жариков
Умер известный американский математик и инвестор Саймонс
Художник известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Заниматься творчеством Андрияка начал с раннего детства.
Известно, что работы живописца и его учеников украшают стены Кремля.
Читайте также:
Умер журналист Максим Кононенко
Умер каскадер Владимир Жариков
Умер известный американский математик и инвестор Саймонс
Анастасия Хохлова