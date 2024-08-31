Метеоролог Позднякова раскрыла, когда в Москву придёт осень

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Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается наступление осенней погоды примерно в середине сентября.
«Смена характера процессов произойдёт на стыке первой и второй декады сентября, может быть, 9 или 10 числа. Будут дожди, температура начнёт постепенно понижаться. Антициклон, который удерживает нынешнюю погоду, начнёт сдавать позиции, и поэтому возможно понижение температуры в дневные и ночные часы», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
Она пояснила, что на данный момент заморозков в сентябре не предвидеться, однако и летней жары после указанных чисел уже не будет. Также специалист допустила достижение температурного режима во второй половине сентября климатической нормы.
А в настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства Москвы предостерегли граждан от долгого пребывания на улице из-за жары.
«По прогнозам синоптиков, в выходные в столице ожидается сильная жара – 31 августа и 1 сентября температура воздуха поднимется до 31°C. Избегайте длительного пребывания на улице», – приводит АГН «Москва» сообщение ведомства.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что жители Московского региона встретят тёплое начало осени.
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Мелисса Тимофеева