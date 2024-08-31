Москвичам раскрыли, какая погода их ожидает в начале осени

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что жители Московского региона встретят тёплое начало осени.
«Осень начнётся с очень тёплой погоды. Превышение температуры над климатической нормой будет составлять до 4°С. Температура в Московской области — максимальная в разгар дня — мы ожидаем 21-26°С. А в Москве температура будет колебаться в пределах 22-23°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Более холодная погода ожидает в первых числах сентября жителей Кузбасса. Так, синоптики областного Гидрометеоцентра сообщили, что в ночные часы температура в регионе может достигать слабоположительных значений, а днём повышаться до 7-12°С. При этом, специалисты пояснили, что в здешних местах в разные годы в подобный период времени погодные условия разнились от холода до жары.
«Каждый год осень к нам приходит по-разному. Например, в 1997 году 1-го сентября по области столбики термометров понижались до -1,8ºС, а в 2010 достигали +35ºС», — приводит «Сiбдепо» сообщение Гидрометеоцентра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура в сентябре в европейской части России превысит норму.
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Мелисса Тимофеева