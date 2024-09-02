В сентябре Землю ожидают мощные магнитные бури

Фото: istockphoto/murat4art
В сентябре на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Причина этого в том, что индекс солнечного цикла практически достиг своего максимума в XXI веке, а это может привести к сильным вспышкам на Солнце.
Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Учёные сообщили, что более высокие уровни солнечной активности в текущем столетии наблюдались только в самом начале века, в 2000-2001 годах на пике развившегося тогда 23-го цикла солнечной активности (сейчас идёт 25-й).
Уровень цикла измеряется по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и сильных магнитных бурь. По прогнозам специалистов, ближайшая магнитная буря достигнет Земли 8 сентября. Высокий уровень солнечной активности сохранится и на следующий день.
Читайте также:
На Земле началась магнитная буря класса G2
Синоптик Леус: Землю накрыла мощная магнитная буря
Физик Филиппов объяснил защищённость Земли от Солнца
Александр Бойцов