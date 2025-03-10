Индексация социальных пенсий в России: что известно

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В России с 1 апреля проиндексируют на 14,75% социальные пенсии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего выступления на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума», — заявил Мишустин.
Он пояснил, что государство окажет подобную помощь для россиян с инвалидностью, а также в случае потери кормильца. Кроме того, данные меры направлены на тех людей, у которых нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии.
В пресс-службе кабмина уточнили, что индексация социальных пенсий составит 14,75% и затронет почти 4,2 млн российских граждан. Для этого из бюджета будет выделено порядка 85 млрд рублей.
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Элина Позднякова