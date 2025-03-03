В Госдуме объяснили, кого ждет индексация пенсии в апреле 2025 года

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Индексация социальных пенсий на 14,75% коснется наиболее уязвимых категорий населения. Она произойдет 1 апреля этого года, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов Никита Чаплин.
«Индексация социальных пенсий — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах. Особенно важно, что данная мера коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии», — пояснил парламентарий.Повышение коснется примерно 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и приблизительно 700 тысяч граждан, кто находится на государственном пенсионном обеспечении. В частности, речь идет о ветеранах ВОВ, жителях блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также о тех, кто пострадал от техногенных катастроф и прочих категориях граждан.
Чаплин резюмировал, что на это выделено примерно 85 миллиардов.
Ранее депутат рассказал, с какой зарплатой можно получать пенсию от 50 тысяч рублей.
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