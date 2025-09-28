Индийские врачи извлекли из желудка мужчины десятки бытовых предметов

28 сентября 2025, 19:49

В Индии из желудка мужчины извлекли 29 ложек и 19 зубных щёток

Фото: Istock / Dwirant

В Индии хирурги провели необычную операцию, во время которой достали из желудка пациента 29 ложек, 19 зубных щёток и две шариковые ручки. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».