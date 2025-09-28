Индийские врачи извлекли из желудка мужчины десятки бытовых предметов
В Индии хирурги провели необычную операцию, во время которой достали из желудка пациента 29 ложек, 19 зубных щёток и две шариковые ручки. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Мужчина был госпитализирован в центр реабилитации от наркотической зависимости. Спустя некоторое время он начал испытывать резкие боли в животе.
После проведения УЗИ медики обнаружили в его желудке множество посторонних предметов. Как объяснил сам пациент, в клинике он чувствовал себя подавленным и беспомощным.
По его словам, сотрудники центра обращались с ним жестоко, что вызывало у него сильную тревогу и агрессию. В состоянии эмоционального напряжения он начал проглатывать различные предметы, которые оказывались под рукой.
Читайте также: