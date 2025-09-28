В Москве пьяная посетительница вонзила нож в администратора караоке
В ночь на 28 сентября в одном из столичных караоке-клубов на Новом Арбате произошло нападение. Подробности сообщает «МК».
Посетительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, подошла к администратору заведения и без видимой причины вонзила ему нож в грудь. Сразу после инцидента сотрудники полиции задержали подозреваемую.
Медики оперативно доставили пострадавшего мужчину в больницу. Ранение оказалось серьёзным, и врачи провели срочную операцию. По последней информации, жизни администратора ничто не угрожает, его состояние врачи оценивают как стабильное.
