В Москве пьяная посетительница вонзила нож в администратора караоке

В Москве администратор караоке-клуба получил ножевое ранение от посетительницы
Фото: Istock/Remains

В ночь на 28 сентября в одном из столичных караоке-клубов на Новом Арбате произошло нападение. Подробности сообщает «МК».



Посетительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, подошла к администратору заведения и без видимой причины вонзила ему нож в грудь. Сразу после инцидента сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Медики оперативно доставили пострадавшего мужчину в больницу. Ранение оказалось серьёзным, и врачи провели срочную операцию. По последней информации, жизни администратора ничто не угрожает, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Ольга Щелокова

