В российском зоопарке изюбрь насмерть проткнул рогами мужчину на глазах у детей
В Чите в зоопарке «Амодово» изюбрь, подвид благородного оленя, смертельно ранил сотрудника рогами. Об этом информирует Telegram-канал «Подъём».
Происшествие случилось при посетителях, среди которых были дети. Во время дневных экскурсий олень покинул свой вольер и направился к вольеру с гусями. Сотрудник зоопарка попытался его остановить.
Животное проявило агрессию и начало атаковать. Олень сбил мужчину с ног и нанёс ему рогами травмы, несовместимые с жизнью. Директор зоопарка сообщил, что возле вольера находилось много людей с детьми.
Он отметил, что у людей началась паника, они кричали и стали покидать территорию. После инцидента специалисты усыпили животное.
Ранее в Индии мать обвинила тигра в исчезновении дочери, чтобы скрыть её побег.
Читайте также: