Беременная москвичка пострадала после наезда самокатчика

28 сентября 2025, 18:33

Самокатчик сбил женщину на остановке в Москве — у пострадавшей угроза выкидыша

Фото: Istock / Sebastian Gorczowski

В Москве самокатчик сбил беременную женщину прямо на автобусной остановке у станции метро «Октябрьская». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».