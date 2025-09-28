Беременная москвичка пострадала после наезда самокатчика

Достижения.рф

Самокатчик сбил женщину на остановке в Москве — у пострадавшей угроза выкидыша
Фото: Istock / Sebastian Gorczowski

В Москве самокатчик сбил беременную женщину прямо на автобусной остановке у станции метро «Октябрьская». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



По информации источника, мужчина на электросамокате двигался на высокой скорости и не справился с управлением, врезавшись в стоящую на остановке москвичку. Пострадавшей оказалась мать троих детей, находящаяся на 25-й неделе беременности. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь.

Женщину доставили в больницу имени Юдина. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, а также ушибы бедра и голеностопного сустава. Кроме того, у пострадавшей начались ложные схватки, и, как отметили медики, существует реальная угроза выкидыша.

На момент инцидента с беременной был один из её детей — ребёнок сильно испугался произошедшего.

Сейчас пострадавшая остаётся под наблюдением врачей. О состоянии самокатчика и его ответственности пока не сообщается.

Софья Метелева

