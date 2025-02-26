Индийский премьер Моди может посетить Москву в честь парада 9 мая

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди может приехать в Москву для посещения парада 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.
«Планируется визит премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая в Москве. С большой вероятностью он состоится, — заявил источник агентства.
К тому же в Индии работают над вопросом участия армии страны в параде. Отмечается, что в случае согласия, расчет ВС приедет в Россию минимум за месяц до праздника для проведения репетиций. На ланный момент решается вопрос о доставке военных в РФ.
Источник уточнил, что участие в параде связано с недавно подписанным соглашением между Москвой и Нью-Дели о проведении совместных мероприятий министерств обороны обеих стран.
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Иван Мусатов