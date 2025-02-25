Защита бросившей дочь в аэропорту Турции заявила о планах обжаловать приговор

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Россиянка Екатерина Бурнашкина, которая в октябре 2024 года бросила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, собирается обжаловать приговор. Об этом сообщила ее адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
«Решение суда не является окончательным решением. Будем обращаться в вышестоящий суд», — сказала адвокат в беседе с «Известиями».
Накануне стало известно, что суд в Турции приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Подмосковья, которая, возвращаясь с отдыха, родила дочь в туалете аэропорта Антальи и бросила ребенка. При этом мать девушки, находившуюся в это время на месте событий, судьи оправдали.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что родственники девочки уже вышли на связь. У ребенка есть свидетельство о рождении и заграничный паспорт. Теперь Россия ожидает, что Турция разрешит забрать девочку на родину.
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Элина Позднякова