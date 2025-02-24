ФАС оштрафовала 4 банка России на 2,2 миллиона рублей

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva
На общую сумму в 2,2 миллиона рублей оштрафованы четыре крупных российских банка за ненадлежащую рекламу. Как уточнили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, речь идет об Альфа-банке, Т-Банке, ВТБ и Газпромбанке.
«…Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. <...> Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе…» — сказано в сообщении ведомства.ФАС добавила, что в рекламе Альфа-банка по телевизору сведения были написаны мелким и трудным для восприятия шрифтом, а также показаны на короткое время. Кроме того, не были представлены объективные критерии для сравнения с другими банками, однако утверждалось, что «Альфа-банк — лучший банк для бизнеса».
Ранее стало известно, что Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT еще 13 российских банков.
Читайте также:
Россиян предупредили о падении ставок по банковским вкладам в 2025 году
Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку c 1 сентября
Экономист призвал не торопиться с выводами об укреплении рубля
Никита Кротов