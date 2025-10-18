«Не причиняй ей боли»: индонезиец «передал» жену любовнику в обмен на корову и деньги

18 октября 2025, 11:51

В Индии муж обменял неверную супругу на корову по древнему обряду

Фото: Istock / OrraweeT

В одной из южных деревень Индонезии мужчина, узнав об измене жены, решил не устраивать скандал, а поступить по традициям своего народа. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».





Он обратился к старейшинам, чтобы провести обряд Мовеа Сарапу — древний ритуал, который символически помогает супругам отпустить прошлое и восстановить гармонию в семье и обществе.



Во время церемонии мужчина публично передал жену её любовнику, получив взамен корову, немного денег и традиционные дары — ткань и медный сосуд. Перед родственниками и соседями бывшие супруги сидели рядом, просили прощения и говорили друг с другом открыто.





«Пожалуйста, позаботься о ней. Никогда не причиняй ей боли. Она никогда не была счастлива со мной», — трогательно произнёс мужчина.