«Не причиняй ей боли»: индонезиец «передал» жену любовнику в обмен на корову и деньги
В одной из южных деревень Индонезии мужчина, узнав об измене жены, решил не устраивать скандал, а поступить по традициям своего народа. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Он обратился к старейшинам, чтобы провести обряд Мовеа Сарапу — древний ритуал, который символически помогает супругам отпустить прошлое и восстановить гармонию в семье и обществе.
Во время церемонии мужчина публично передал жену её любовнику, получив взамен корову, немного денег и традиционные дары — ткань и медный сосуд. Перед родственниками и соседями бывшие супруги сидели рядом, просили прощения и говорили друг с другом открыто.
«Пожалуйста, позаботься о ней. Никогда не причиняй ей боли. Она никогда не была счастлива со мной», — трогательно произнёс мужчина.После этого старейшины объявили, что брак расторгнут, а семьи признали обряд завершённым.