Россияне начали летать в «порнотуры»
Некоторые российские пары приобретают туры в тёплые страны, такие как Таиланд, Турция и Индонезия, чтобы производить контент для взрослых. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Парочки снимают видео на пляжах и в других общественных местах, а затем размещают материалы на специализированных платформах. Месячный доход от такой активности может достигать двух миллионов рублей.
Однако у этой деятельности есть правовые последствия. В законодательстве многих тропических стран предусмотрена уголовная ответственность за производство порнографии. В случае задержания на месте съёмок нарушителям грозит серьёзное наказание.
Кроме того, правоохранительные органы могут привлечь к ответственности за распространение подобного контента уже после возвращения туристов в Россию. По российским законам это нарушение предусматривает штраф до 600 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.
