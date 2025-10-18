Достижения.рф

14-летняя девочка убила сотрудницу школы-интерната ударом ноги в грудь

В США воспитательница интерната скончалась после удара ученицы
Фото: Istock/gorodenkoff

В американском штате Массачусетс сотрудница школы-интерната скончалась после конфликта с ученицей. Об этом сообщает издание People.



Инцидент произошел 15 октября. 53-летняя Эми Моррелл, работавшая в интернате, попыталась остановить 14-летнюю воспитанницу, которая намеревалась сбежать из учреждения. Во время столкновения подросток нанесла сотруднице удар ногой в грудь. После атаки Моррелл потеряла сознание и упала.

Персонал учреждения вызвал скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу. Несмотря на усилия медиков, на следующий день Эми Моррелл скончалась в медицинском учреждении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура предъявила 14-летней ученице обвинение в нападении и причинении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшей. Суд будет рассматривать дело в установленном порядке.

Ольга Щелокова

