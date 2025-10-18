В Москве мужчина зверски расправился с собаками после прогулки

18 октября 2025, 11:25

В Москве живодёр жестоко избил своих собак в лифте

Фото: Istock / Anastasiia Kuznetcova

В столице мужчина жестоко расправился со своими питомцами прямо в лифте жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».