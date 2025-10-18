В Москве мужчина зверски расправился с собаками после прогулки
В столице мужчина жестоко расправился со своими питомцами прямо в лифте жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
После прогулки он закинул двух маленьких собак в кабину и начал избивать их ногами. Перепуганные животные забились в угол и не двигались, пока хозяин продолжал издевательства.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры с которых быстро распространились среди жильцов дома. Шокированные очевидцы обратились в полицию с просьбой привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животными.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего.
