Инфаркт и инсульт: врач назвал смертельную дозу энергетиков

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Энергетические напитки следует употреблять только в умеренных дозах — не чаще одной банки в неделю. В противном случае человек может нанести организму невосполнимый урон.
Об этом в эфире «Радио 1» заявил эндоваскулярный хирург, детский хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорян.
Как рассказал врач, энергетические напитки действительно вызывают чувство привыкания из-за содержащихся в них компонентах. Речь идёт о кофеине, таурине и гуаране.
При частом употреблении напиток может вызвать проблемы с сердцем. Человек может получить инсульт, инфаркт, а также желудочные осложнения, которые приводят к фибрилляции и даже остановке сердца.
В особой группе риске находятся люди, которые уже страдают сердечными заболеваниями. Особенно молодая часть населения, подчеркнул он. Им противопоказаны энергетики, потому что из-за них легко получить тромбозы.
В качестве здоровой альтернативы энергетикам врач предложил рациональное употребление кофе. В случае, если человеку не хватает бодрости, достаточно открыть окно или прогуляться.
На вопрос, каким количеством энергетических напитков возможно нанести невосполнимый вред организму, Григорян ответил:
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Как рассказал врач, энергетические напитки действительно вызывают чувство привыкания из-за содержащихся в них компонентах. Речь идёт о кофеине, таурине и гуаране.
При частом употреблении напиток может вызвать проблемы с сердцем. Человек может получить инсульт, инфаркт, а также желудочные осложнения, которые приводят к фибрилляции и даже остановке сердца.
В особой группе риске находятся люди, которые уже страдают сердечными заболеваниями. Особенно молодая часть населения, подчеркнул он. Им противопоказаны энергетики, потому что из-за них легко получить тромбозы.
В качестве здоровой альтернативы энергетикам врач предложил рациональное употребление кофе. В случае, если человеку не хватает бодрости, достаточно открыть окно или прогуляться.
На вопрос, каким количеством энергетических напитков возможно нанести невосполнимый вред организму, Григорян ответил:
«Достаточно выпить 3-4 банки в течение двух-трёх часов. Ещё хуже, если энергетики будут сочетаться с алкоголем или кофе».
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Алёна Самарева