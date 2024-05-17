Врач Умнов озвучил смертельную дозу водки

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Преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что литр водки, употреблённый в течение часа, может стать смертельным для человека.
«Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Также врач перечислил признаки алкогольного отравления, к которым отнёс падение температуры, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязную речь, галлюцинации и эпилептические припадки.
Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.
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