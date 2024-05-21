Врач Васильева заявила о возможной смертельной опасности комбучи

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Диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева заявила, что поражённая плесенью комбуча может быть смертельно опасна для человека.
«В медицинских источниках присутствуют примеры негативного воздействия комбучи на здоровье человека. При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний ЖКТ. Также важно помнить, что в комбуче содержится небольшое количество алкоголя», — пояснила в беседе с Газета.ру Васильева.
Ранее диетолог Асият Хачирова предупредила, что в майонезе может находиться возбудитель сальмонеллы. Она отметила, что паразит может попасть в продукт благодаря сырому яйцу.
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Мелисса Тимофеева