Россиян предупредили о серьёзной опасности тяжёлых чемоданов
Врач Виноградова: тяжёлый багаж опасен для сердца и спины
Терапевт «СМ-Клиники» Татьяна Виноградова предупредила о рисках при подъёме тяжёлых чемоданов. По её словам, путешественники часто поднимают чемоданы по 20–30 кг без подготовки, и резкие движения провоцируют травмы и ухудшение самочувствия.
В беседе с RT эксперт пояснила, что тяжёлый багаж нагружает сердце и сосуды. При подъёме человек задерживает дыхание и напрягает мышцы — это повышает давление и учащает пульс. У гипертоников и сердечников такая нагрузка может вызвать криз, приступ стенокардии или аритмию.
«Не менее часто страдает опорно-двигательный аппарат. Одно неудачное движение может привести к растяжению мышц и связок, обострению остеохондроза, защемлению нервного корешка или появлению выраженной боли в пояснице. Особенно высок риск, если человек поднимает чемодан рывком, с прямыми ногами и согнутой спиной», — подчеркнула Татьяна.Особенно осторожными врач назвала людей старше 60 лет, пациентов с остеопорозом, хроническими болезнями суставов и позвоночника, и тех, кто недавно перенёс операцию или мало двигался.
Виноградова советует не поднимать чемодан рывком, разделять вещи, пользоваться колёсами и тележками или звать на помощь. При подъёме нужно сгибать ноги в коленях и держать спину прямой.