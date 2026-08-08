Россиян предупредили о серьёзной опасности тяжёлых чемоданов

08 августа 2026, 09:03

Врач Виноградова: тяжёлый багаж опасен для сердца и спины

Фото: Istock/DragonImages

Терапевт «СМ-Клиники» Татьяна Виноградова предупредила о рисках при подъёме тяжёлых чемоданов. По её словам, путешественники часто поднимают чемоданы по 20–30 кг без подготовки, и резкие движения провоцируют травмы и ухудшение самочувствия.





В беседе с RT эксперт пояснила, что тяжёлый багаж нагружает сердце и сосуды. При подъёме человек задерживает дыхание и напрягает мышцы — это повышает давление и учащает пульс. У гипертоников и сердечников такая нагрузка может вызвать криз, приступ стенокардии или аритмию.

«Не менее часто страдает опорно-двигательный аппарат. Одно неудачное движение может привести к растяжению мышц и связок, обострению остеохондроза, защемлению нервного корешка или появлению выраженной боли в пояснице. Особенно высок риск, если человек поднимает чемодан рывком, с прямыми ногами и согнутой спиной», — подчеркнула Татьяна.