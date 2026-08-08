Россиян предупредили о рисках отравления мороженым
Специалист Кузнецова: отравиться мороженым можно при нарушении условий хранения
Старший преподаватель кафедры «Пищевая безопасность» Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова пояснила: низкая температура замедляет рост бактерий в мороженом, но не гарантирует безопасность.
В беседе с RT специалист отметила, что нарушение условий хранения или транспортировки увеличивает риск отравления.
«От момента производства до покупки мороженое должно постоянно находиться при отрицательной температуре (обычно не выше -18 °C). Если продукт частично размораживался во время перевозки, хранения в магазине или из-за неисправности морозильной камеры, а затем был снова заморожен, — его качество и безопасность существенно снижаются», — подчеркнула эксперт.Кузнецова назвала признаки проблем: кристаллы льда, деформация, налёт, неоднородная текстура, повреждения упаковки, следы таяния. Эксперт советует быть осторожнее с наполнителями, быстро приносить мороженое домой, использовать сумку-холодильник, хранить при –18 °C и не замораживать повторно растаявший продукт.