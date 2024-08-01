Инфекционист напугал патогенами при покупке «придорожных» арбузов

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Врач-инфекционист, д. м. н. Владимир Неронов предупредил, что арбузы, которые продаются вдоль дорог, могут быть загрязнены бактериями, сообщили в РИАМО.
«При покупке арбуза у дороги существует риск, что на его сочную мякоть попали патогены — вирусы или бактерии. Это может произойти, если на кожуре есть дефект или если частицы инфекции были занесены в арбуз механическим путём при разрезании», — объяснил Владимир Неронов.
Чтобы избежать этого или снизить вероятность, старайтесь приобретать целый и свежий арбуз. Перед употреблением тщательно помойте его в проточной воде.
«Лучше покупать арбузы в крупных сетевых магазинах, где вся продукция проходит входной контроль и оценивается уровень содержания нитратов. За качество арбузов, которые продают на несанкционированных развалах или вдоль дорог и которые не проверяются органами Роспотребнадзора, никто ответственности не несёт. Поэтому есть риск получить пищевые отравления и функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта» — поделился специалист.
Кроме того, токсичные вещества могут находиться непосредственно в мякоти арбуза. Некоторые недобросовестные фермеры добавляют в мякоть химический препарат, содержащий нитраты, чтобы усилить вкус и цвет арбуза.
В малых дозах этот препарат обычно неопасен, но при употреблении большого количества арбуза он может вызвать токсическое отравление.
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