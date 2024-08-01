Названы отличительные признаки некачественного мёда

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Пчеловод с 40-летним стажем Наталия Моторина заявила, что некачественный мёд отличают пузырьки пена, а также жидкое состояние.
Она добавила, что перед покупкой мёда следует запросить у пасечника специальные документы, свидетельствующие о качестве производства продукции. К ним она отнесла специальные паспорт и справку.
До этого россиянам раскрыли, чем отличаются друг от друга топлёное масло и гхи. Как пишет Общественная Служба Новостей, разница состоит в технологии производства. Так, если топлёное масло является фактически сливочным, которое специально нагревают до нужной температуры и затем удаляют плёнку, то гхи — это топлёное сливочное масло, процесс приготовления которого занимает много времени.
Ранее нутрициолог Олеся Барзаева заявляла, что употребление даже таких ультрапереработанных продуктов, как чипсы и сухарики, совместимы со здоровым питанием.
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«По-хорошему должны быть и результаты лаборатории — если пасечник радеет за свой товар и за покупателя. Они показывают, что в продукте нет посторонних примесей и вредных добавок», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Моторина.
До этого россиянам раскрыли, чем отличаются друг от друга топлёное масло и гхи. Как пишет Общественная Служба Новостей, разница состоит в технологии производства. Так, если топлёное масло является фактически сливочным, которое специально нагревают до нужной температуры и затем удаляют плёнку, то гхи — это топлёное сливочное масло, процесс приготовления которого занимает много времени.
Ранее нутрициолог Олеся Барзаева заявляла, что употребление даже таких ультрапереработанных продуктов, как чипсы и сухарики, совместимы со здоровым питанием.
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Мелисса Тимофеева