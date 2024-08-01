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Названы отличительные признаки некачественного мёда

Пчеловод Моторина объяснила отличия качественного мёда от подделки
01 августа 2024, 13:51
Фото: iStock/nitrub

Фото: iStock/nitrub

Пчеловод с 40-летним стажем Наталия Моторина заявила, что некачественный мёд отличают пузырьки пена, а также жидкое состояние.
Она добавила, что перед покупкой мёда следует запросить у пасечника специальные документы, свидетельствующие о качестве производства продукции. К ним она отнесла специальные паспорт и справку.

«По-хорошему должны быть и результаты лаборатории — если пасечник радеет за свой товар и за покупателя. Они показывают, что в продукте нет посторонних примесей и вредных добавок», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Моторина.



До этого россиянам раскрыли, чем отличаются друг от друга топлёное масло и гхи. Как пишет Общественная Служба Новостей, разница состоит в технологии производства. Так, если топлёное масло является фактически сливочным, которое специально нагревают до нужной температуры и затем удаляют плёнку, то гхи — это топлёное сливочное масло, процесс приготовления которого занимает много времени.

Ранее нутрициолог Олеся Барзаева заявляла, что употребление даже таких ультрапереработанных продуктов, как чипсы и сухарики, совместимы со здоровым питанием.

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Пенсионерам Подмосковья перевели более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
01 августа 2024, 13:54

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ежемесячные доплаты к пенсиям получают в Московской области пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума, с начала года на такие доплаты переведено из бюджета более 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Каждый год региональная доплата к пенсии увеличивается в зависимости от индексации прожиточного минимума. В бюджете региона на эту меру поддержки предусмотрено свыше 14 млрд рублей, выплачено более 7 млрд рублей», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что неработающие пенсионеры старше 65 лет, которые живут в Московской области более десяти лет, каждый месяц получают доплату до 18 тысяч рублей. Данная мера поддержки адресована одиноко проживающим людям или семьям, состоящим из неработающих пенсионеров.

Эту доплату ввели в Московской области в прошлом году по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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В России стартовал пятый сезон премии «Экология — дело каждого»
01 августа 2024, 13:34

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Пятый сезон международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» стартовал в четверг, 1 августа, принять в нём участие пригласила всех желающих глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Я рада пригласить всех принять участие в нашей премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». (…) Ждем ваши заявки – рисунки, мультфильмы, фотографии, видеоролики, изобретения и исследовательские работы!» – сказала Светлана Радионова.
Она отметила, что в этом сезоне изменены возрастные рамки в некоторых номинациях: это позволит увеличить приём экологических проектов и природоохранных инициатив.

Подробная информация о премии и об условиях участия и подаче заявок на конкурс размещена на сайте проекта.

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IT-специалистам запретили увольняться до погашения ипотеки
Минцифры: айтишникам с IT-ипотекой нельзя увольняться до погашения кредита
01 августа 2024, 13:09

Фото: iStock/SeventyFour

Российские программисты с IT-ипотекой не смогут увольняться до погашения льготного кредита на жильё. Об этом сообщило Минцифры в своём Telegram-канале.
Отмечается, что было введено изменение, согласно которому нельзя увольняться в течение всего срока ипотеки. Ранее же IT-специалисты могли отработать в компании пять лет с момента оформления кредита, после чего уволиться.

Также изменения коснулись и ставки по такому виду ипотеки. Если ранее предельное значение составляло порядка пяти процентом, то теперь оно не должно превышать шести процентов годовых.

Накануне правительство России продлило действие IT-ипотеки до 2030 года.

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#специалисты
#кредит
#минцифры
#россия
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Камеры «Безопасного региона» выявили в Подмосковье в июле 4 тыс. нарушений
01 августа 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Установленные в Подмосковье камеры системы «Безопасный регион» выявили порядка 4 тыс. нарушений. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Безопасный регион» – система удалённого видеоконтроля с применением искусственного интеллекта.
«Камеры «Безопасного региона» выявили в июле 3 923 нарушения. Сейчас уже устранено более 60% из них. Искусственный интеллект позволяет за предельно короткое время фиксировать и обрабатывать большое количество дефектов. Возрастает и скорость устранения замечаний. Наши инспекторы оперативно оценивают качество работы и приведение объектов в нормативное состояние», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Как рассказали в министерстве, в июле благодаря «Безопасному региону» были устранены несанкционированные навалы мусора, настенные граффити. Приведены в надлежащее состояние контейнерные площадки, очищены переполненные урны. В ведомстве напомнили, что игнорирование предписаний об устранении дефектов влечёт административное наказание.

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#московская область
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Специалисты Роскачества выявили в сетевых магазинах фальсифицированный мёд
01 августа 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Rena Lolivier

Специалисты Роскачества провели исследование 16 собственных торговых марок мёда крупнейших розничных сетей. Выяснилось, что продукция ни одной из них не соответствует требованиям законодательства, так как все они имеют признаки фальсификата.
В частности, в образцах продукции ряда торговых марок выявлено наличие смеси мёда с сахарным сиропом. Это нарушение допустили производители брендов «Медовая долина», «365 дней», Spar, «Дедушкин улей» и другие.

У других производителей, среди торговых марок которых, например, «Наша Сибирь», «О'кей Daily», «Просто», обнаружено содержание пролина ниже нормативного. Это нарушение говорит о том, что мёд был собран незрелым, фальсифицирован либо перегрет, пояснили в Роскачестве.

Весь проверенный мёд был произведён тремя крупными производителями: «Медовый дом», «Медовая долина» и «ТД Воял». Всем трём компаниям Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и о необходимости их устранения.

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#сибирь
#мёд
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В Одинцовском округе снесли заброшенное нежилое здание
01 августа 2024, 12:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенную нежилую постройку, находившуюся рядом с домами, снесли в посёлке Старый Городок Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Нежилое одноэтажное кирпичное здание общей площадью около 580 квадратных метров долгое время не использовалось и обветшало. Кроме того, в постройке произошёл пожар, значительно ускоривший процессы разрушения. Снести ставшее опасным здания попросили местные жители, соответствующее заявление было подано через портал «Добродел», — говорится в сообщении.
Постройку снесли в июне текущего года. Сейчас участок, который занимало здание, полностью очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освобождённую территорию, администрация Одинцовского округа пока не приняла.

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#мособлархитектура
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СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле
01 августа 2024, 12:23

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело возбуждено после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
Взрыв в пятиэтажке прогремел утром в четверг, 1 августа. Количество пострадавших увеличилось до семи. Из шести подъездов эвакуировали 24 человека. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы слышать голоса людей.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — отмечается в сообщении.

До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.

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Мать арестованного в США Винника опровергла информацию об обмене сына
01 августа 2024, 12:23

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Александр Винник по-прежнему находится в американской тюрьме, он не знает о возможном обмене американца Эвана Гершковича на российских заключенных. Об этом рассказала мама Винника Вера, ее слова передает РИА Новости.
«Александр ничего не говорил, и он ничего не знает. Мы сейчас с ним разговаривали», — рассказала мать Винника.

31 июля сообщалось, что в ближайшее время должен состояться масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Под обмен должны попасть россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.

Также стало известно, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.

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Строители отчитались о ходе возведения путепровода на Пироговском шоссе в Мытищах
На путепроводе Пироговского шоссе завершили устройство опор правой стороны
01 августа 2024, 12:11

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Путепровод через железную дорогу строят на Пироговском шоссе в Мытищах, в настоящее время рабочие завершили устройство всех опор правой стороны, а также монтаж балок на пролётных строениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ближайшее время строители приступят к омоноличиванию швов между балками. Это обеспечит прочность соединения железобетонных конструкций», — отмечается в сообщении.
Путепровод будет состоять из двух частей с двумя полосами движения на каждой. Длина путепровода составит около 80 метров.

Строительство путепровода ведётся в рамках реализации масштабного проекта по реконструкции Пироговского шоссе. Открыть движение по обновлённому участку планируется в четвёртом квартале текущего года.

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