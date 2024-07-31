Священник Савченко развеял миф о запрете купаний в водоёмах после 2 августа

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Священник Николай Савченко заявил, что купаться в водоёмах после Ильина дня 2 августа не является грехом.
«В этом дне нет ничего вероучительного. Это лишь народное поверье. Его нарушение — не грех. Для людей, которые отправляются на отдых в теплые регионы, ограничения для купания и вовсе отсутствуют. Отказаться от купания в этот день можно только из уважения к народным традициям», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савченко.
А в Кемерове люди во время знойной жары активно отдыхают на Красном озере, где купание фактически запрещено. Отмечается, что несмотря на запреты, на озере царит полноценная пляжная жизнь. ГУ МЧС по Кемеровской области напоминало гражданам о правилах безопасности на водоёмах.
«Купаться следует в специально оборудованных местах. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте без присмотра возле воды детей. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей. Не заплывайте в ту зону водного объекта, где передвигаются катера и гидроциклы», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГУ МЧС по Кемеровской области.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.
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Мелисса Тимофеева