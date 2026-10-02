Инфекционист Поздняков рассказал об опасности легочной формы чумы
Чума остается опасной инфекцией, которая при легочной форме способна быстро привести к тяжелому состоянию. Возбудителем болезни является бактерия Yersinia pestis. В природе инфекцию распространяют преимущественно мелкие млекопитающие и их блохи.
Человек может заразиться через укус инфицированной блохи, контакт с зараженными тканями животных, а при легочной форме — при вдыхании инфекционных частиц от заболевшего.
О симптомах заболевания, способах заражения и профилактике «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.
Заболевание обычно начинается остро с высокой температуры, озноба, слабости, головной и мышечной боли. При бубонной форме увеличиваются и становятся болезненными лимфоузлы. При легочной появляются кашель, одышка, боль в груди, а иногда кровянистая мокрота.
«Состояние при этой форме может ухудшаться очень быстро, поэтому при появлении подобных симптомов после возможного контакта с источником инфекции необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о возможном контакте», — подчеркнул Поздняков.Если случай легочной чумы подтвердится, особое внимание уделят людям, которые тесно контактировали с заболевшим. Для них существует постконтактная профилактика антибиотиками, которую назначают специалисты с учетом характера и времени контакта.
По словам инфекциониста, при своевременном выявлении, изоляции больного и наблюдении за контактными чуму можно контролировать. Антибиотики эффективны, если лечение начинают вовремя.
Жителям эндемичных территорий рекомендуют избегать контакта с дикими грызунами, их тушками и следами жизнедеятельности, а также защищаться от укусов блох. Вакцинацию проводят преимущественно среди отдельных групп высокого риска, включая специалистов, которые постоянно работают с возбудителем.
«Сейчас важно не поддаваться панике и ориентироваться на информацию Роспотребнадзора и региональных властей. При подозрении на контакт с инфекцией необходимо следовать рекомендациям медицинских специалистов, важно обратиться к ним быстро», — заключил эксперт.