Инфекционист Поздняков рассказал об опасности легочной формы чумы

02 октября 2026, 15:04

При первых симптомах после контакта с инфекцией нужна помощь врача

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Чума остается опасной инфекцией, которая при легочной форме способна быстро привести к тяжелому состоянию. Возбудителем болезни является бактерия Yersinia pestis. В природе инфекцию распространяют преимущественно мелкие млекопитающие и их блохи.





Человек может заразиться через укус инфицированной блохи, контакт с зараженными тканями животных, а при легочной форме — при вдыхании инфекционных частиц от заболевшего.



О симптомах заболевания, способах заражения и профилактике «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.



Заболевание обычно начинается остро с высокой температуры, озноба, слабости, головной и мышечной боли. При бубонной форме увеличиваются и становятся болезненными лимфоузлы. При легочной появляются кашель, одышка, боль в груди, а иногда кровянистая мокрота.

«Состояние при этой форме может ухудшаться очень быстро, поэтому при появлении подобных симптомов после возможного контакта с источником инфекции необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о возможном контакте», — подчеркнул Поздняков.

«Сейчас важно не поддаваться панике и ориентироваться на информацию Роспотребнадзора и региональных властей. При подозрении на контакт с инфекцией необходимо следовать рекомендациям медицинских специалистов, важно обратиться к ним быстро», — заключил эксперт.