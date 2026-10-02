Россиянин выжил после 11 остановок сердца

02 октября 2026, 14:29

В Дагестане врачи спасли пациента после 11 остановок сердца

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Дагестане медики спасли 61-летнего пациента, сердце которого останавливалось 11 раз. Об этом сообщила пресс-служба главы республики в своем телеграм-канале.





Мужчина оказался в Республиканской больнице скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Врачи выполнили стентирование коронарных артерий, чтобы восстановить кровоток к мышце. После операции самочувствие мужчины улучшилось, он уже начал самостоятельно передвигаться.



Как отметил врио министра здравоохранения региона Алиомар Ахмедов, специалистам пришлось бороться с сочетанием нескольких патологий — острым инфарктом миокарда и фибрилляцией предсердий.

«Это была настоящая борьба за жизнь», – добавил он.