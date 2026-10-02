Врач развеяла миф о защите от простуды с помощью чеснока и имбиря

02 октября 2026, 14:42

Исследования не подтвердили, что чеснок и имбирь защищают от ОРВИ

Фото: istockphoto / IURII BUKHTA

Чеснок и имбирь не имеют доказанной эффективности в качестве средств профилактики гриппа и простуды. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая, сообщает Общественная Служба Новостей.