Врач развеяла миф о защите от простуды с помощью чеснока и имбиря
Чеснок и имбирь не имеют доказанной эффективности в качестве средств профилактики гриппа и простуды. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, этим продуктам часто приписывают способность защищать организм от вирусов еще до появления симптомов. Однако регулярное употребление чеснока или имбирного чая не гарантирует, что человек не заболеет.
Интерес ученых к чесноку связан в том числе с аллицином — серосодержащим соединением, которое образуется при измельчении зубчика. В лабораторных экспериментах вещество действительно показывает противовирусную и антимикробную активность. Однако результаты исследований на клетках нельзя напрямую переносить на профилактику инфекций у людей. Аналогичная ситуация складывается с имбирем.
Если человек хорошо переносит эти продукты и любит их вкус, отказываться от них не нужно. Они могут быть частью разнообразного рациона, но доказательная медицина не предлагает специальных схем употребления чеснока или имбиря для профилактики простуды».
Чеснок использовали при заболеваниях дыхательных путей еще около 4–5 тысяч лет назад, когда люди не знали о существовании вирусов и ОРВИ. В 1858 году Луи Пастер подтвердил антисептические свойства чесночного сока.
Во время Первой мировой войны британские и российские врачи применяли разбавленный чесночный сок для обработки ран из-за нехватки медикаментов. Тогда на Западе за чесноком закрепилось название «русский пенициллин». Позже ученые выделили аллицин, который способен уничтожать бактерии в лабораторных условиях, что дополнительно укрепило репутацию чеснока как природного антибиотика.
Читайте также: