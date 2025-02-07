Инфекционист Викулов раскрыл опасность нового генипавируса

Ученые Квинслендского университета обнаружили новый вид генипавируса у землероек в штате Алабама, он получил название вирус Кэмп-Хилл. Один из авторов исследования сказал, что для понимания может ли вирус передаваться от животных к человеку необходимы дополнительные исследования. Заболевание, вызываемое генипавирусом может протекать как в бессимптомной форме, так и в виде тяжелой респираторной инфекции с летальным исходом.