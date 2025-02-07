Инфекционист Викулов раскрыл опасность нового генипавируса

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Ученые Квинслендского университета обнаружили новый вид генипавируса у землероек в штате Алабама, он получил название вирус Кэмп-Хилл. Один из авторов исследования сказал, что для понимания может ли вирус передаваться от животных к человеку необходимы дополнительные исследования. Заболевание, вызываемое генипавирусом может протекать как в бессимптомной форме, так и в виде тяжелой респираторной инфекции с летальным исходом.
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Викулов Георгий Христович в беседе с «Радио 1» заявил, что этот вирус малоизвестен даже для врачебного сообщества и не актуален для России.
Он добавил, что австралийские исследовательские центры описали достаточно интересный вирус, потенциально опасный для человека, но это требует уточнения.
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«Это совершенно не актуально для России, потому что у нас есть другие распространенные вирусные инфекции, которые циркулируют и представляют опасность. А гинеповирус в России не встречается и в ближайшее время в нашу страну не попадет», — прокомментировал врач.
Он добавил, что австралийские исследовательские центры описали достаточно интересный вирус, потенциально опасный для человека, но это требует уточнения.
«Потенциально может быть невысокая летальность у человека. Но опять же пока не понятен точный ареал обитания, механизмы передачи», — сказал специалист.
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Анастасия Панченко