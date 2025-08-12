Инфекционисты призывают ввести срочные меры из-за менингококка
Инфекционисты бьют тревогу из-за резкого роста случаев менингококковой инфекции в России и призывают к срочным мерам. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с начала этого года в стране зарегистрировано уже более 1200 случаев заболевания, тогда как за весь прошлый год их было не более 600.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов подчеркнул необходимость включения вакцинации против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, особенно для защиты уязвимых групп населения.
Менингококковая инфекция это острое заболевание, вызываемое бактерией менингококком, которое может приводить к тяжелым осложнениям и требует повышенного внимания со стороны системы здравоохранения.
Читайте также: