Инфекционисты призывают ввести срочные меры из-за менингококка

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Инфекционисты бьют тревогу из-за резкого роста случаев менингококковой инфекции в России и призывают к срочным мерам. Об этом сообщает РБК.



Отмечается, что с начала этого года в стране зарегистрировано уже более 1200 случаев заболевания, тогда как за весь прошлый год их было не более 600.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов подчеркнул необходимость включения вакцинации против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, особенно для защиты уязвимых групп населения.

Менингококковая инфекция это острое заболевание, вызываемое бактерией менингококком, которое может приводить к тяжелым осложнениям и требует повышенного внимания со стороны системы здравоохранения.

Анастасия Чинкова

