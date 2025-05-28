В Подольске запустят первое в России производство вакцины от менингита
Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» начнёт производство вакцины от менингококковой инфекции. Её будут выпускать на предприятии в городском округе Подольск с 2026 года, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Подмосковье. Оно было подписано на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
«Это первый в России проект по локализации полного цикла производства вакцины против менингококковой инфекции. Объём инвестиций превысит 3 млрд рублей. Производственные мощности компании позволят выпускать более 3 млн доз препарата каждый год. Производство стартует в 2026 году и позволит создать 70 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Плановые мощности уникального для страны производства «Петровакс Фарм» позволят полностью покрыть потребности отечественного рынка в вакцине. Помимо этого, будет обеспечена возможность экспорта продукции, в том числе в страны СНГ.
«Инфекционная безопасность страны – одна из важнейших целей здравоохранения. У нас есть богатый опыт производства сложных биопродуктов, включая вакцины, что позволяет выводить на рынок новые локальные востребованные биотехнологические препараты. Надеемся на начало полноценной вакцинации населения России, включая детский контингент, уже в будущем году, особенно учитывая рост смертности от менингококковой инфекции в последнее время», – отметил вице-президент по корпоративным коммуникациям компании «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский.Производство препарата в России сделает вакцинацию против опасного заболевания доступнее. А стоимость препарата будет минимум на 20% ниже, чем у зарегистрированной четырёхвалентной вакцины для профилактики менингококковой инфекции китайской компании.