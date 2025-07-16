В России кратно выросла заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

16 июля 2025, 11:22

Депутат Румянцев: в России на 260% выросла заболеваемость менингитом

Фото: iStock/vichinterlang

В России наблюдается резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано на 260% больше случаев, чем годом ранее. Такие данные озвучил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Александр Румянцев на заседании комитета по охране здоровья.