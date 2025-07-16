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В России кратно выросла заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

Депутат Румянцев: в России на 260% выросла заболеваемость менингитом
Фото: iStock/vichinterlang

В России наблюдается резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано на 260% больше случаев, чем годом ранее. Такие данные озвучил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Александр Румянцев на заседании комитета по охране здоровья.



Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением трудовой миграции и низким уровнем вакцинации, особенно среди мигрантов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова Румянцева.

На данный момент предлагается расширить программу вакцинации и обязать работодателей вакцинировать иностранных сотрудников, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Напомним, в Госдуме задумали ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам.

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Виктория Иванченко

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