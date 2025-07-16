В России кратно выросла заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов
В России наблюдается резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано на 260% больше случаев, чем годом ранее. Такие данные озвучил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Александр Румянцев на заседании комитета по охране здоровья.
Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением трудовой миграции и низким уровнем вакцинации, особенно среди мигрантов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова Румянцева.
На данный момент предлагается расширить программу вакцинации и обязать работодателей вакцинировать иностранных сотрудников, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
Напомним, в Госдуме задумали ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам.
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