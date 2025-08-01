Инфекционист Малышев: желательно привиться от менингококковой инфекции
По словам доктора медицинских наук, бывшего главного инфекциониста Москвы, профессора Николая Малышева, граждан желательно привиться от менингококковой инфекции. Свой совет он дал на фоне роста заболеваемости ей в России.
Как пишет Общественная служба новостей, менингококковая инфекция является острым инфекционным заболеванием, протекающим в разных формах. У некоторых оно проходит бессимптомно, а у других инфекция может привести к генерализованной общей интоксикации и поражению тканей мозга с развитием менингита. Менингококк передается воздушно-капельным путем, а число летальных исходов от общего количества заболевших находится на уровне 5-15%.
По словам Малышева, на данный момент заболеваемость инфекцией идет на спад. Несмотря на это, прививки необходимы в случае ухудшения эпидемической ситуации и в отдельных коллективах.
«И прививку советую — это не обязательно, но желательно. Так же, как прививка от пневмококковой инфекции — весьма желательно. Идет человек прививаться от гриппа и одновременно может привиться от менингококковой инфекции в тот же день», — сказал врач.
Малышев отметил, что в группу риска попадают дети и пожилые люди, так как у них часто наблюдается тяжелое течение инфекции.