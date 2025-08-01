Инфекционист Малышев: желательно привиться от менингококковой инфекции

01 августа 2025, 18:51

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По словам доктора медицинских наук, бывшего главного инфекциониста Москвы, профессора Николая Малышева, граждан желательно привиться от менингококковой инфекции. Свой совет он дал на фоне роста заболеваемости ей в России.





Как пишет Общественная служба новостей, менингококковая инфекция является острым инфекционным заболеванием, протекающим в разных формах. У некоторых оно проходит бессимптомно, а у других инфекция может привести к генерализованной общей интоксикации и поражению тканей мозга с развитием менингита. Менингококк передается воздушно-капельным путем, а число летальных исходов от общего количества заболевших находится на уровне 5-15%.



По словам Малышева, на данный момент заболеваемость инфекцией идет на спад. Несмотря на это, прививки необходимы в случае ухудшения эпидемической ситуации и в отдельных коллективах.





«И прививку советую — это не обязательно, но желательно. Так же, как прививка от пневмококковой инфекции — весьма желательно. Идет человек прививаться от гриппа и одновременно может привиться от менингококковой инфекции в тот же день», — сказал врач.