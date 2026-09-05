Врач предостерегла школьников от ношения рюкзака на одном плече
Врач Уланкина: ношение рюкзака на одном плече может нанести вред школьнику
Привычка носить рюкзак на одном плече способна нанести серьёзный вред здоровью ребёнка. Об этом в беседе с RT рассказала врач Ольга Уланкина.
Специалист настоятельно рекомендует избегать переноски груза. Кроме того, родителям следует время от времени проверять, что лежит в портфеле ребёнка, и убирать оттуда всё ненужное. Уланкина обратила внимание на тревожные сигналы, при которых стоит обратиться к врачу.
«Если ребёнок жалуется на дискомфорт в спине или шее, заметно сутулится либо сильно устаёт во время пути в школу, нужно проконсультироваться с педиатром или ортопедом», — утверждает эксперт.Как пояснила специалист, постоянное ношение тяжёлого рюкзака чревато рядом проблем. Среди возможных последствий — повышенная утомляемость, болевые ощущения в спине, шее и плечах, а также онемение рук. Оно может возникать из‑за того, что лямки сдавливают сосуды и нервы.