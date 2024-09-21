Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткой

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Информация о закрытии программы Comedy Club оказалась шуткой, мастерски придуманной в преддверии начала нового 20-го сезона шоу. На это обратила внимание «Фонтанка».
В выпуске программы от 20 сентября, который должен был стать последним, юморист и креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов сказал о скором закрытии программы, после чего его коллега ведущий Павел Воля заявил: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club». После этого Воля рассказал об истории создания передачи.
Ранее 19 сентября Харламов объявил о закрытии программы, которая выходила в эфире телеканала ТНТ на протяжении 19 лет.
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Анастасия Чинкова