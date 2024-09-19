Переворот в Армении и закрытие Comedy Club: Захарова ответила на заявления Еревана

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Еревана о якобы планах РФ по государственному перевороту в Армении, в шутку связав их с новостью о закрытии Comedy Club.
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — спросила она в ответ на вопрос журналиста на Евразийском женском форуме.Ранее следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване. При этом армянский СК не уточнил, кто именно в России занимался такого рода подготовкой, а также не предоставил конкретных доказательств.
Также сегодня, 19 сентября, юморист Гарик Харламов сообщил о закрытии шоу Comedy Club, назвав грядущий 20-й сезон последним.
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