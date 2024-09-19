Харламов в канун старта нового сезона Comedy Club заявил о его закрытии

Звезда эротических журналов и скандальных реалити-шоу Олеся Малибу всю жизнь стремится найти себе «папика» и жить на широкую ногу. Однако ее многочисленные браки длятся не более одного месяца, а влиятельные поклонники не торопятся делать ей роскошные подарки. О том, как и на что живет русская версия Памелы Андерсон расскажет редакция «Радио 1».