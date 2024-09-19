Харламов в канун старта нового сезона Comedy Club заявил о его закрытии

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Юморист, шоумен и продюсер Гарик Бульдог Харламов накануне старта нового сезона Comedy Club вдруг объявил о закрытии этого популярного юмористического шоу. Скорее всего, речь идёт о перезагрузке программы и её выходе в новом формате.
Этот сезон станет для шоу 20-м, юбилейным, напоминает пресс-служба ТНТ. Его первый выпуск, который Харламов теперь называет «финальным», выйдет в эфир 20 сентября в 21:00.
Харламов является резидентом Comedy Club фактически с момента появления телевизионной версии шоу в 2005 году, а в конце июля 2024 года стал его креативным продюсером. Тогда он заявил, что планируется серьёзная «перезагрузка» проекта.
Comedy Club — юмористическое телешоу, которое выходит на ТНТ с апреля 2005 года. Всего в эфир вышло 19 сезонов и более 800 оригинальных выпусков, а также 1,5 тысячи стендапов, четыре тысячи миниатюр и 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру.
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«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил шоумен.
Харламов является резидентом Comedy Club фактически с момента появления телевизионной версии шоу в 2005 году, а в конце июля 2024 года стал его креативным продюсером. Тогда он заявил, что планируется серьёзная «перезагрузка» проекта.
Comedy Club — юмористическое телешоу, которое выходит на ТНТ с апреля 2005 года. Всего в эфир вышло 19 сезонов и более 800 оригинальных выпусков, а также 1,5 тысячи стендапов, четыре тысячи миниатюр и 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру.
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Александр Бойцов