Иноагент Смольянинов* обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии России

Артур Смольянинов* (Фото: riamediabank/Екатерина Чеснокова)
Защита актера Артура Смольянинова* направила апелляционную жалобу на его заочный арест по делу о фейках об армии России, информирует РИА Новости.
«В суд поступила апелляционная жалоба», — передаёт Басманный суд Москвы.
29 октября актёру назначили два месяца заочного ареста. Подчёркивалось, что они будут исчисляться с момента его задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции.
После начала спецоперации в 2022 году Артур Смольянинов* уехал из РФ и раскритиковал политику российских властей. В январе 2024 года мужчине предъявили обвинения по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбужение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».
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