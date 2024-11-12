Суд в Москве оштрафовал экс-замглавреда BRIEF* Виноградову* на 60 тысяч рублей

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Таганский районный суд города Москвы принял решение оштрафовать бывшего заместителя главного редактора объединённой редакции телеграм-канале BRIEF* Екатерину Виноградову*. Причиной стало двукратное нарушение ею законодательства об иноагентах.
По сообщению пресс-службы суда, Винокурова* была признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). По каждому из протоколов ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Такой же штраф получил бывший главный редактор объединённой редакции BRIEF* Владимир Дергачёв*. Он и его заместитель Винокурова* признаны виновными в том, что участвовали в производстве либо распространении юридическим лицом, признанным иноагентом, материалов без соответствующей маркировки.
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* Внесены в реестр иноагентов Минюстом РФ
Александр Бойцов